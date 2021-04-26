不畏打炒房 國銀房貸餘額年增率飆14年半新高

自住剛性需求支撐，房市交易熱呼呼。中央銀行今（26）日公布3月國銀消費者貸款統計，其中購屋貸款、建築貸款分別來到8兆1,875億元與2兆5,394億元，雙雙締造歷史新高紀錄。

房市買氣熱，象徵房市需求面的房貸餘額續創新高，3月增加556億元，年增率飆上9.25%，刷新2006年10月以來、14年半新高紀錄。

央行官員解釋，「貸款餘額逐步墊高為正常情況，因為民眾申貸時是一筆1,000萬元，但還款為幾萬元、幾萬元分期償還。」

至於3月房貸餘額年增率飆高，可能是因為2月適逢農曆春節，工作天數只有16天，3月則有22天，部分貸款案件遞延至3月，加上去年3月為疫情最嚴重的時候，看屋人潮大減，使比較基期偏低；另外，3月買賣移轉棟數增加，也是房貸年增幅擴大的另一主因。

進一步觀察建商推案信心指標--建築貸款，3月增至2兆5,394億元，同步寫下歷史新高，月增246億元，年增率下滑至17.79%，連兩月下跌。

對此，央行官員分析，建築貸款年增率下滑，與建物開工呈現衰退有關，至於政府推出一系列打炒房政策，是否導致建商態度轉呈觀望，官員回應，考量農曆春節季節性因素，政府打炒房政策成效，需要再觀察一段時間較為準確。

央行今日公布，3月銀行不動產貸款占總放款比重，由2月的36.53%微幅下滑至26.48%，顯示不動產貸款集中度略見改善，但降幅相當有限。

央行日前公布，今年第1季，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行等五大銀行新增房貸為1,526.72億元，創下十年同期新高，年增率10.4%，為三年高點。

自去年12月以來，央行已兩度加碼房市信用管制措施，但從房貸增量續增觀察，政策成效目前並未彰顯：對此，央行經研處副處長蔡惠美解釋，房貸自住比重高達86%，而央行採取的房貸管制措施為同一名下三戶以上房貸，「受限戶」的占比不高，且央行政策實施後需一段時間觀察成效。

五大銀行3月新增房貸利率為1.357%，月減0.01個百分點，主要是銀行整批分戶貸款增加，而分戶貸款利率較低，使整體購屋貸款利率下滑；另外，少數銀行考量房貸市占率，略為調降房貸利率，也是主因。