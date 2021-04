首家開辦新財管方案 中信銀三個月服務逾600位高資產戶

因應高資產業務開放與法規鬆綁,中國信託商業銀行成為全台首家開辦新財管方案的銀行,今(2021)年1月25日起,開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新台幣1億元以上之客戶,申請成為高資產客戶,目前高資產客戶已逾600位,大宗為該行專業投資人。

針對高資產客戶的不同需求,中國信託銀行提供逾250檔債券及專屬的結構型商品,滿足高資產客戶多元的投資理財規畫。

中信銀行去(2020)年成為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行,今年1月25日開辦至今,中信銀行加速擴增多元商品與交易便利性,考量市場變化與可運用固定收益產品完整性,優先增加債信持續改善的高收益債、無信評債,具抗利率風險效果的變動利率債、浮動利率債,共逾250檔債券,並為高資產客戶量身訂做專屬結構型商品,提供客製化方案。

目前中信銀行逾半數高資產客戶已進行投資配置並新增往來資產,因應第1季市場趨勢及變化,大宗配置結構型商品及外國債券。

2005年中信銀行取得金管會核准的第一張財富管理業務執照,16年來不斷精進客戶導向的多元服務,目前高資產客戶約近五成為企業主,多半有全球資產配置、傳承接班、企業營運等需求。

中信銀行財富管理團隊以需求方案導向服務(Solution-based Services)提供客製化解決方案,針對個人及公司的高資產客戶,提供專屬的投資組合、傳承及信託、境外資金回台、企業融資及現金管理等規畫,讓客戶在風險控管與投資報酬中取得平衡。

中信銀行高資產客戶服務屢獲國際大獎,17度榮獲《Euromoney(歐洲貨幣)》雜誌 「私人銀行與財富管理調查」頒發「台灣最佳財富管理暨私人銀行」肯定、14 度榮獲《The Asian Banker(亞洲銀行家)》雜誌「台灣最佳個人金融銀行(Best Retail Bank in Taiwan)」,更囊括《Global Finance(全球金融)》雜誌與《Asiamoney(亞洲貨幣)》雜誌評選為「台灣最佳財富管理暨私人銀行(Best Domestic Private Bank in Taiwan)」及「台灣最佳高資產客群服務銀行(Best for HNW in Taiwan)」,中信銀行將持續提升財富管理之廣度與深度,為客戶打造最有溫度的金融服務。