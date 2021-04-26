快訊

謝長廷：立法院來正式公文 一定會回台備詢

降下3面大旗！23年「IKEA敦北店」熄燈 員工擁抱道別

中信銀1.4億美元金融債27日掛牌 國銀今年首發美元債

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

近期美債殖利率大幅彈升，引發市場對於通膨及升息等預期升溫。中國信託商業銀行超前部署掌握市場機會，為本國銀行今(2021)年首發長天期美元債券籌資，今(26)日取得主管機關證券櫃檯買賣中心核准。

中國信託銀行110年度第一期美元無擔保主順位金融債，發行金額1.4億美元、30年期、內部報酬年利率3.26%、零息票面利率、發行人有權於發行期滿五年後提前贖回。

中國信託銀行資本強健、經營狀況穩健成長，推出後國內壽險業者認購踴躍，預計明(27)日正式掛牌交易。

中國信託銀行表示，全球利率走低，去年許多企業把握時機降低資金成本，國際板債券市場湧現贖舊發新潮。今年市場樂觀看待全球經濟復甦，但全球疫情發展仍存在高度不確定，對生產供應鏈的影響導致通膨預期升溫，今年以來美國10年期公債殖利率更已大幅彈升近70 bps(Basis Points)。

面對景氣加速復甦，美國聯準會已開始勾勒寬鬆政策的退場路線，加拿大央行更成為全球第一個縮減量化寬鬆(QE)的主要經濟體，中國信託銀行選擇這個時機發行國際板美元債，目標鎖定長期低利資金。

目前整體本國銀行已取得金管會核准的主順位可循環發債額度合計超過120億美元。中國信託銀行善用主債循環額度，利用目前趨陡的殖利率曲線，自行避險操作鎖定長期低廉資金成本，配合後疫情時代景氣回溫業務擴展，充實資金流動性，未來因應新財管方案的產品開發需要，會再考慮發行債券。

中國信託銀行多年來深耕資本市場，在衍生性商品、結構型商品、債券發行等業務均不斷創新，從首檔寶島債、首檔綠色債券、首檔可持續發展債券發行，到首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，已樹立多項重要市場里程碑，未來持續推出更多永續發展的金融商品及創新服務，扮演台灣資本市場及永續金融發展的重要推手。

中國信託商業銀行 國際板債券 美國聯準會

延伸閱讀

專家：通膨預期降溫 人民幣彈升有限

中信釣繳稅大戶 拚財管業務

刷卡繳稅 分期零利率拚場

單國基金績效 越南稱冠

相關新聞

重返27字頭！新台幣收27.959元 創近24年新高

台股創新高、吸引熱錢流入，新台幣匯率今（26）日收盤重返27字頭，創下1997年7月28日以來、近24年新高。

集保：徵求委託書只能轉交股東會紀念品 價購即違法

集中保管結算所稽核室經理陳子碇今天表示，徵求業者向股東徵求股東會委託書，只可轉交公司當次股東會紀念品給股東，用金錢或其他...

街口支付5月大放送 消費滿888元現金回饋100元

街口支付積極為用戶打造便利且優惠的支付生態圈，在拓展支付據點的同時，持續提供消費者有感的回饋，5月份搭上母親節，以系列優...

外資上週買超63.85億元 買超中信金最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣63.85億元，其中買超中信金6.84萬張最多，賣超友達11.58萬...

新台幣午盤升1.52角暫收27.959元 升破28元

新台幣今（26）日午盤升破28元，勁升1.52角，暫收27.959元兌1美元，成交金額7.59億美元；台股早盤開高，盤中...

新台幣有沒有被低估？陳沖：兩個漢堡的價格可看出

各方忐忑以待的美國2021年4月匯率報告，終告出爐，結果一場虛驚，也因此各國有各自不同的解讀。有趣的是，因為美國出手輕柔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。