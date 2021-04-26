快訊

重摔男童教練遭羈押 一進看守所馬上說「身體不適」

台灣下一個長照十年，如何重建與外籍看護的關係？

LINE PAY MONEY繳房屋稅 最高有10%點數回饋

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

房屋稅即將開徵，繳納時間至5月底。LINE Pay Money日前推出牌照稅早鳥回饋活動獲好評，有效提升使用率，今日宣布即日起至2021年6月2日止，只要達成指定條件，使用LINE Pay Money繳房屋稅最高享10%回饋，可繳稅的縣市擴增至14個。

可用LINE Pay Money繳納地方稅的縣市目前共有臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣等14個，服務範圍為電子支付業者最多。

為讓民眾更加熟悉行動支付的功能及便利性，一卡通公司再祭出房屋稅優惠，2021年6月2日前，符合三大優惠，可享共10%回饋，包括使用LINE Pay Money消費任三筆，繳房屋稅可享LINE POINTS 2%點數回饋(每帳號最高回饋100點)，活動期間累積消費滿3,000元，繳房屋稅亦可享LINE POINTS 3%點數回饋(每帳號最高回饋250點)，連結台北富邦、新光銀行OMNI-U數位存款帳戶、台新銀行、永豐銀行或高雄銀行帳戶並儲值，符合指定銀行加碼回饋資格，最高再享儲值金5%回饋。

LINE 房屋稅 LINE Pay

延伸閱讀

台中柔道館80人群組對話曝光 家長狂刷一整排「4字留言」引網憤慨

刷卡繳稅 台新現金回饋上看5％

囤房稅7版本 周四交鋒

辦台新卡繳綜所稅、房屋稅 最高回饋5%

相關新聞

重返27字頭！新台幣收27.959元 創近24年新高

台股創新高、吸引熱錢流入，新台幣匯率今（26）日收盤重返27字頭，創下1997年7月28日以來、近24年新高。

集保：徵求委託書只能轉交股東會紀念品 價購即違法

集中保管結算所稽核室經理陳子碇今天表示，徵求業者向股東徵求股東會委託書，只可轉交公司當次股東會紀念品給股東，用金錢或其他...

街口支付5月大放送 消費滿888元現金回饋100元

街口支付積極為用戶打造便利且優惠的支付生態圈，在拓展支付據點的同時，持續提供消費者有感的回饋，5月份搭上母親節，以系列優...

外資上週買超63.85億元 買超中信金最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣63.85億元，其中買超中信金6.84萬張最多，賣超友達11.58萬...

新台幣午盤升1.52角暫收27.959元 升破28元

新台幣今（26）日午盤升破28元，勁升1.52角，暫收27.959元兌1美元，成交金額7.59億美元；台股早盤開高，盤中...

新台幣有沒有被低估？陳沖：兩個漢堡的價格可看出

各方忐忑以待的美國2021年4月匯率報告，終告出爐，結果一場虛驚，也因此各國有各自不同的解讀。有趣的是，因為美國出手輕柔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。