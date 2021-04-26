LINE PAY MONEY繳房屋稅 最高有10%點數回饋
房屋稅即將開徵，繳納時間至5月底。LINE Pay Money日前推出牌照稅早鳥回饋活動獲好評，有效提升使用率，今日宣布即日起至2021年6月2日止，只要達成指定條件，使用LINE Pay Money繳房屋稅最高享10%回饋，可繳稅的縣市擴增至14個。
可用LINE Pay Money繳納地方稅的縣市目前共有臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣等14個，服務範圍為電子支付業者最多。
為讓民眾更加熟悉行動支付的功能及便利性，一卡通公司再祭出房屋稅優惠，2021年6月2日前，符合三大優惠，可享共10%回饋，包括使用LINE Pay Money消費任三筆，繳房屋稅可享LINE POINTS 2%點數回饋(每帳號最高回饋100點)，活動期間累積消費滿3,000元，繳房屋稅亦可享LINE POINTS 3%點數回饋(每帳號最高回饋250點)，連結台北富邦、新光銀行OMNI-U數位存款帳戶、台新銀行、永豐銀行或高雄銀行帳戶並儲值，符合指定銀行加碼回饋資格，最高再享儲值金5%回饋。
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