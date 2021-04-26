重返27字頭！新台幣收27.959元 創近24年新高
台股創新高、吸引熱錢流入，新台幣匯率今（26）日收盤重返27字頭，創下1997年7月28日以來、近24年新高。
受到台股大漲、創下歷史新高紀錄影響，新台幣匯率今日收盤激升1.52角，終場以27.959元作收，創近24年最高水準，台北外匯經紀公司成交量擴大至12.31億美元。盤中最高升抵27.922元。
台股今日開高走高，晶圓雙雄領軍下，電子股、金融股、傳產股齊上攻，推升指數收最高，再創歷史新高，終場以17,572.29點作收，上漲272.02點，成交量4,680.48億元；三大法人買超201.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超160.16億元，投信賣超6.68億元，自營商買超（合計）48.26億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言