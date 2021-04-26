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中壽首創 提供台東縣府500社工意外團險

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
中壽與台東縣政府合作推廣社工保險，由中壽資深協理林鍚榮(圖右)代表，與縣長饒慶鈴(圖左)共同出席記者會，讓縣府社工人員能享有團體意外保險的保障。記者葉憶如/攝影
中壽與台東縣政府合作推廣社工保險，由中壽資深協理林鍚榮(圖右)代表，與縣長饒慶鈴(圖左)共同出席記者會，讓縣府社工人員能享有團體意外保險的保障。記者葉憶如/攝影

中壽（2823）今（26）日表示，創國內壽險業先例，與台東縣政府攜手合作「社會工作人員團體意外保險計畫」，讓縣府近500位社工人員，享有團體意外保險的保障，讓社工人員在照護弱勢之餘，還有另一股力量守護他們執業時的安全，也讓他們的家庭、家人能安心，藉此形成一股正向的善循環。

中壽表示，社工人員因工作需要，必須在外奔波服務個案，常常要長途跋涉或是不分晝夜地向弱勢伸出援手，卻也讓他們長期曝露在意外的風險下。

中壽總經理黃淑芬表示，社工人員是弱勢族群的重要支持力量，讓社會安全網得以穩固，中壽感謝他們對台灣社會的付出，秉持「愛與關懷」的核心精神，用保障做他們的後盾，繼微型保險後，再度與台東縣政府合作推動「社會工作人員團體意外保險計畫」，由「提供弱勢基本保障防護網」延伸至「照顧弱勢照顧管理者」，讓台東縣政府社工人員能更無顧之憂奉獻能力，照護社會更多地方。

黃淑芬強調，中壽持續推動各項ESG作為，與台灣社會共好的初心不變，今年時值中壽邁入58週年之際，中壽帶著一顆感謝的心，將關懷與照顧的面向拓展延伸至東部地區。

日前，為東台灣偏鄉學子及弱勢居民奔走服務，奉獻一甲子的台東縣天主教白冷會，因設施整建經費籌募困難，中壽即捐贈新台幣100萬元提供協助，除表達對白冷會神父畢生投入濟弱扶貧的感謝，也希望發揮正向影響力，讓更多人投入關注。

此外，中壽愛就Go志工團，也擴展足跡至東部偏遠地區，透過服務的力量，讓「愛與關懷」與「感謝」的精神在社會各個角落接力傳遞，點燃更多人對這片土地的善意與行動，這是中壽要與台灣社會共創、共享的價值。

中壽積極推動普惠金融，體現公平待客精神，從經濟弱勢、體況弱勢、知識弱勢，這三方面逐步強化社會基本防護網，與包括台東縣政府在內等多縣市政府合作推動微型保險，讓許多弱勢家庭能享有一份保障，開辦至今已納保逾10萬人次。

中壽 微型保險 台東

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