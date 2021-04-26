刷彰銀卡繳稅享12期0利率 最高回饋30,000元

一年一度綜所稅將於5月1日開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出信用卡及Visa Debit卡「彰銀卡繳綜所稅，0.3%回饋卡金來」四重送活動，提供優質客戶獨享0.3%現金回饋、信用卡分期零利率、不限金額免收手續費及台灣Pay繳稅筆筆送100元刷卡金等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺刷卡金。

彰銀（2801）表示，去年在疫情影響下，許多行業深受打擊，為分擔民眾繳稅壓力，端出繳綜所稅最高回饋30,000元，讓繳稅大戶、百萬刷手及頂級卡卡友，可透過信用卡分期降低一次性稅款大額支出，延後付款讓資金運用更彈性，可謂一舉兩得。

此次，「彰銀卡繳綜所稅，0.3%回饋卡金來」四重送活動，提供彰銀信用卡及Visa Debit卡卡友繳納綜所稅優惠，活動期間自5月1日至31日止。

第一重優惠祭出優質客戶獨享0.3%現金回饋，凡客戶符合109年度綜所稅金額逾100萬元、109年度一般消費累積達100萬元或使用頂級卡繳稅其中之一資格，即可享綜所稅稅額0.3%現金回饋，回饋上限3,000元。倘繳稅金額達1億元，最高回饋30,000元刷卡金，限量前10名。

第二重優惠提供信用卡繳綜所稅最高12期0利率，客戶只要登錄選擇期數，即可享3、6、12期0利率。第三重優惠免收手續費，凡客戶使用彰銀信用卡及Visa Debit卡繳納綜所稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費。

第四重優惠台灣Pay（1711）繳稅筆筆送100元，只要客戶透過彰銀行動網或台灣行動支付APP介接彰銀信用卡及Visa Debit卡，使用台灣Pay QR Code掃碼繳納綜所稅，不限金額每一筆稅款送100元刷卡金，限量10,000筆，送完為止。

彰銀表示，除了綜所稅外，同時舉辦「台灣Pay繳牌照稅、房屋稅，彰銀筆筆享回饋」優惠三重送活動，端出台灣Pay繳稅筆筆送50元回饋金、不限金額免收手續費及信用卡分期零利率等優惠，限量回饋名額有限，建議客戶可多加利用。