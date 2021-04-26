快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

刷彰銀卡繳稅享12期0利率 最高回饋30,000元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

一年一度綜所稅將於5月1日開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出信用卡及Visa Debit卡「彰銀卡繳綜所稅，0.3%回饋卡金來」四重送活動，提供優質客戶獨享0.3%現金回饋、信用卡分期零利率、不限金額免收手續費及台灣Pay繳稅筆筆送100元刷卡金等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺刷卡金。

彰銀（2801）表示，去年在疫情影響下，許多行業深受打擊，為分擔民眾繳稅壓力，端出繳綜所稅最高回饋30,000元，讓繳稅大戶、百萬刷手及頂級卡卡友，可透過信用卡分期降低一次性稅款大額支出，延後付款讓資金運用更彈性，可謂一舉兩得。

此次，「彰銀卡繳綜所稅，0.3%回饋卡金來」四重送活動，提供彰銀信用卡及Visa Debit卡卡友繳納綜所稅優惠，活動期間自5月1日至31日止。

第一重優惠祭出優質客戶獨享0.3%現金回饋，凡客戶符合109年度綜所稅金額逾100萬元、109年度一般消費累積達100萬元或使用頂級卡繳稅其中之一資格，即可享綜所稅稅額0.3%現金回饋，回饋上限3,000元。倘繳稅金額達1億元，最高回饋30,000元刷卡金，限量前10名。

第二重優惠提供信用卡繳綜所稅最高12期0利率，客戶只要登錄選擇期數，即可享3、6、12期0利率。第三重優惠免收手續費，凡客戶使用彰銀信用卡及Visa Debit卡繳納綜所稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費。

第四重優惠台灣Pay（1711）繳稅筆筆送100元，只要客戶透過彰銀行動網或台灣行動支付APP介接彰銀信用卡及Visa Debit卡，使用台灣Pay QR Code掃碼繳納綜所稅，不限金額每一筆稅款送100元刷卡金，限量10,000筆，送完為止。

彰銀表示，除了綜所稅外，同時舉辦「台灣Pay繳牌照稅、房屋稅，彰銀筆筆享回饋」優惠三重送活動，端出台灣Pay繳稅筆筆送50元回饋金、不限金額免收手續費及信用卡分期零利率等優惠，限量回饋名額有限，建議客戶可多加利用。

綜所稅 彰銀 信用卡

延伸閱讀

刷卡繳稅 台新現金回饋上看5％

刷卡繳稅 中信祭超殺專案

中信釣繳稅大戶 拚財管業務

辦台新卡繳綜所稅、房屋稅 最高回饋5%

相關新聞

集保：徵求委託書只能轉交股東會紀念品 價購即違法

集中保管結算所稽核室經理陳子碇今天表示，徵求業者向股東徵求股東會委託書，只可轉交公司當次股東會紀念品給股東，用金錢或其他...

街口支付5月大放送 消費滿888元現金回饋100元

街口支付積極為用戶打造便利且優惠的支付生態圈，在拓展支付據點的同時，持續提供消費者有感的回饋，5月份搭上母親節，以系列優...

外資上週買超63.85億元 買超中信金最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣63.85億元，其中買超中信金6.84萬張最多，賣超友達11.58萬...

新台幣午盤升1.52角暫收27.959元 升破28元

新台幣今（26）日午盤升破28元，勁升1.52角，暫收27.959元兌1美元，成交金額7.59億美元；台股早盤開高，盤中...

新台幣有沒有被低估？陳沖：兩個漢堡的價格可看出

各方忐忑以待的美國2021年4月匯率報告，終告出爐，結果一場虛驚，也因此各國有各自不同的解讀。有趣的是，因為美國出手輕柔...

新台幣早盤升逾1角 一度觸及28.003元

新台幣今（26）日早盤以28.08元兌1美元，升值3.1分開出；台股早盤以17,378.36點開高走高，再創歷史新高，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。