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期富邦VIX ETF 已達清算條件 將申報下市

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

期富邦VIX ETF（00677U）截至4月23日止，最近30個營業日之基金平均單位淨資產價值為新臺幣1.9790元，已符合最近30個營業日之基金平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達90%，達終止該基金期貨信託契約條件，富邦投信將依規定申請終止期貨信託契約。

富邦投信提醒，基金並非一經申請終止期貨信託契約立刻下市清算，仍有必要之下市清算作業期間，於該作業期間內仍得交易。因此基金將於金管會核准後，再進行辦理後續終止上市及清算程序等相關事宜。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後（基金清算程序一般須耗時一至二個月），就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。

富邦投信 期貨

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