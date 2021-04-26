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違法價購委託書可向集保結算所檢舉

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

每年5月到6月間股東會旺季期間，常有委託書徵求人及徵求業者，以公告、廣告、電話及拜訪等方式，向股東徵求股東會委託書，由徵求人出席股東會，代替股東在股東會行使各項議案權利。

日前有媒體表示，依據委託書通路商傳聞，某一家公司股東會委託書1張行情多少錢，集保結算所稽核室經理陳子碇指出，徵求業者向股東徵求股東會委託書，只可以轉交公司當次股東會紀念品給股東，用金錢或其他利益給股東而取得委託書，就是價購委託書，這是違法行為。

集保結算所多年來查核委託書徵求事務，一直把價購委託書列為查核重點，今年度已經對委託書通路商所屬徵求人員辦理教育訓練，重申相關規定，並著手對通路商在全國各地的徵求場所，加強查核委託書徵求作業，如經查核發現有違法事證，將報請主管機關依證券交易法處以罰鍰。

陳子碇表示，投資人如有發現以金錢或其他利益向股東價購股東會委託書的違法行為，可提供具體事證向集保結算所檢舉，例如：是哪一家收取委託書的通路商或證券商場所、哪一個人拿金錢或用其他利益向股東收取委託書等事證。投資人可透過檢舉專線電話02-25473733，或透過電子郵件信箱 tdcc@tdcc.com.tw 檢舉，檢舉案件經查證屬實且經主管機關處分確定後，會給予檢舉獎金最高十萬元。

股東會紀念品 集保結算所

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