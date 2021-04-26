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新台幣早盤升逾1角 一度觸及28.003元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（26）日早盤以28.08元兌1美元，升值3.1分開出；台股早盤以17,378.36點開高走高，再創歷史新高，新台幣早盤一度觸及28.003元兌1美元，升值1.08角。

美股上周五收紅，道瓊工業指數上漲227.58點，漲幅0.67%，收34043點；標普500指數上漲45.19點，漲幅1.09%，收4180.17點；Nasdaq指數上漲198.4點，漲幅1.43%，收14016.8點；費半指數上漲63.81點，漲幅2.03%，收3196.98點。

美股標普500指數上周五收盤再創下歷史新高，美股全數收紅，台股今日開高走高，一度衝達17,463.51點，再創歷史新高，新台幣早盤最低為開盤的28.08元兌1美元，一度觸及28.003元兌1美元，升值1.08角。

新台幣 美股

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