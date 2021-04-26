元大證權民模擬賽 下周開打

2021年元大證券「權民模擬大賽」，即將於5月3日起再度開打，競賽期間至6月11日止，每個參賽者有50萬元模擬金可投資權證，誠摯邀請各路權證好手，踴躍報名參賽，享受模擬比賽的樂趣及優勝獎金。

只要有Line帳號，掃描QR Code加入元大權證LINE好友，輕鬆綁定後，即可參賽。既可選單打獨鬥，也可呼朋引伴組團爭取加倍獎金，讓投資的夢想化為實際行動，一面拚獎金，一面還可累積權證投資實力。

另外，個人賽期結算為「正報酬」（獲利成績大於0）者，還可參加200名的禮券抽獎。

參加「權民模擬大賽」不但完全免費、有機會拿獎金外，重要的是可從模擬真實市場的比賽過程中，學會如何選股、選權證及交易進出的技巧，能夠輕鬆學會權證操作，有效降低新手因不了解商品進場，造成虧損的風險。

元大證券一直以來致力於推廣權證商品，為幫助投資人快速學會權證工具，在三年前創新推出簡單安全的權證模擬平台-「元大權證ONLINE」，成功吸引2萬7千多位投資人加入學習權證。

平台運用Line的操作介面，透過「權證教室」功能可以快速了解權證；運用「熱門選股」﹑「智慧搜尋」可快速挑出適合的股票及權證；使用「模擬交易」﹑「權民大賽」可於虛擬世界中，沒有風險的淬煉權證投資技能，該五大功能，只要加入「元大權證ONLINE」，就能輕鬆使用。

權證，是一種股票投資的槓桿工具，具有高報酬高風險的特性，在真實的投資市場中使用資金直接進場，缺乏練習的機會，沒有犯錯的空間。若能透過「元大權證ONLINE」反覆模擬練習，必能少走冤枉路、少花冤枉錢，讓功夫練好練滿再進場。另外，5月12日及5月19日晚上七點，於元大證券總公司（台北市南京東路3段225號4樓），將舉辦權證初階及進階兩場實體講座，欲參加活動者可搜尋【元大權證網】並至其首頁報名。