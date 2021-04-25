「綠巨人」發威 中華郵政3月砸近130億元買債

「綠巨人」中華郵政近期重返債市，奪下3月債券買超冠軍。根據櫃買中心統計，中華郵政3月大手筆加碼台債，單月砸下128.63億元重金，幾乎是買超第二大渣打銀行的兩倍。券商主管指出，近期中華郵政不只加碼公債，也積極前進公司債市場掃貨，終於重登「買債王」寶座。

回顧今年第1季，每月債券買超冠軍皆易主，1月為民營玉山銀行奪下，2月為外商渣打銀行，3月則是中華郵政。手握龐大資金的中華郵政，在債市具有「喊水會結凍」、左右行情的能力，因此有「綠巨人」的封號。

櫃買中心統計顯示，3月債券買超前五大金融機構，依序為中華郵政、渣打銀行、台新銀行、台北富邦銀行和彰化銀行。

其中，中華郵政單月買超128.63億元，遙遙領先其他金融機構；外商渣打銀行買超65.58億元，排名第二；台新銀行買超59.84億元名列季軍。

台北富邦銀行、彰化銀行單月買超57.44、56.17億元，分居第四與第五名。

券商主管指出，3月公債殖利率走勢震盪，放眼前十大買超金融機構裡，外商、民營與公股銀行兼而有之，絕大多數買超債券的理由都是為了去化餘裕資金。

櫃買中心資料顯示，買超第五至第十名依序為台灣銀行、滙豐（台灣）銀行、農業金庫、法國巴黎銀行與兆豐銀行。

其中，台灣銀行單月加碼42.02億元，滙豐（台灣）銀行買超37.9億元，農業金庫加碼33.64億元，法國巴黎銀行與兆豐銀行買超30.94、30.46億元。

在賣超排行榜部分，民營國泰世華銀行單月賣超140.62億元，奪下3月賣債王寶座。

3月前五大賣超金融機構依序為：國泰世華銀、第一銀行、兆豐票券、兆豐證券與國泰證券，賣超金額分別為140.62、60.24、59.83、47.98、39.05億元。

賣超第五至第十大金融機構，還包括華南銀行、中國信託銀行、群益金鼎正、凱基證與元大證，單月賣超金額介於27.06至38.14億元之間。