快訊

印尼尋獲失蹤潛艦！艦身斷三截53人全數罹難

一張圖看天氣！中南部本周有雨 這天雨最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「綠巨人」發威 中華郵政3月砸近130億元買債

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中華郵政近期重返債市，奪下3月債券買超冠軍。本報資料照片
中華郵政近期重返債市，奪下3月債券買超冠軍。本報資料照片

「綠巨人」中華郵政近期重返債市，奪下3月債券買超冠軍。根據櫃買中心統計，中華郵政3月大手筆加碼台債，單月砸下128.63億元重金，幾乎是買超第二大渣打銀行的兩倍。券商主管指出，近期中華郵政不只加碼公債，也積極前進公司債市場掃貨，終於重登「買債王」寶座。

回顧今年第1季，每月債券買超冠軍皆易主，1月為民營玉山銀行奪下，2月為外商渣打銀行，3月則是中華郵政。手握龐大資金的中華郵政，在債市具有「喊水會結凍」、左右行情的能力，因此有「綠巨人」的封號。

櫃買中心統計顯示，3月債券買超前五大金融機構，依序為中華郵政、渣打銀行、台新銀行、台北富邦銀行和彰化銀行。

其中，中華郵政單月買超128.63億元，遙遙領先其他金融機構；外商渣打銀行買超65.58億元，排名第二；台新銀行買超59.84億元名列季軍。

台北富邦銀行、彰化銀行單月買超57.44、56.17億元，分居第四與第五名。

券商主管指出，3月公債殖利率走勢震盪，放眼前十大買超金融機構裡，外商、民營與公股銀行兼而有之，絕大多數買超債券的理由都是為了去化餘裕資金。

櫃買中心資料顯示，買超第五至第十名依序為台灣銀行、滙豐（台灣）銀行、農業金庫、法國巴黎銀行與兆豐銀行。

其中，台灣銀行單月加碼42.02億元，滙豐（台灣）銀行買超37.9億元，農業金庫加碼33.64億元，法國巴黎銀行與兆豐銀行買超30.94、30.46億元。

在賣超排行榜部分，民營國泰世華銀行單月賣超140.62億元，奪下3月賣債王寶座。

3月前五大賣超金融機構依序為：國泰世華銀、第一銀行、兆豐票券、兆豐證券與國泰證券，賣超金額分別為140.62、60.24、59.83、47.98、39.05億元。

賣超第五至第十大金融機構，還包括華南銀行、中國信託銀行、群益金鼎正、凱基證與元大證，單月賣超金額介於27.06至38.14億元之間。

中華郵政 渣打銀行

延伸閱讀

永續債券ETF 規模擴增

郵局金牌女業務吸金逾6億 台高院判10年刑、吐1.9億

彰化光復郵局改建複合式影城動工 國賓規畫12個影廳

走中華郵政模式？ 交部：優先處理虧損

相關新聞

數位帳戶戰 純網銀躍新勢力

樂天銀行及連線銀行（LINE Bank）兩家純網銀成為數位存款帳戶生力軍，其中樂天銀行開戶數擠進前18大，連線銀行據了解...

美債利率揚 Q2美元看升

去年新台幣對美元一路走強，廿八字頭已成為常態，但近期美元指數走高，再度讓去年走勢低迷的美元受到投資人關注。外銀預估，美國...

「綠巨人」發威 中華郵政3月砸近130億元買債

「綠巨人」中華郵政近期重返債市，奪下3月債券買超冠軍。根據櫃買中心統計，中華郵政3月大手筆加碼台債，單月砸下128.63...

彭淮南 29日獲清大頒名譽博士

前中央銀行總裁彭淮南獲清華大學頒發經濟學名譽博士，並於29日舉行頒授典禮，這是繼俞國華之後，清華大學二度頒發經濟學名譽博...

LINE Bank熟悉客戶 成各家勁敵

連線銀行（LINE Bank）恐將成為國銀數位戰場勁敵，其對用戶個資蒐集擴大到「生活習慣」，也就是LINE等平台資訊，包...

匯市最前線／台幣有望重返27字頭

台股強漲，激勵熱錢續流入，新台幣匯率上周上演28元整數大關保衛戰。回顧上周五（23日）國內股匯雙漲，新台幣匯率收盤升值3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。