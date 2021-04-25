台股大風吹 中小股、高股息跑贏5G ETF

台股表現氣勢如虹，今年以來，最會漲的族群分布在高股息、中小型股和傳產股，連帶讓台股ETF績效紅不讓，尤其中小型股的富邦臺灣中小（00733），到23日為止的漲幅已高達54%，較大盤多兩倍漲幅；另高股息ETF的元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）等，也繳出擊敗大盤佳績。

今年類股輪動是台股最大特色，有別於過去兩年台積電（2330）概念和電子股為主的ETF一枝獨秀，今年高股息、中小型股和傳產股比重高的ETF表現領先，績效前茅產品甚至創造比大盤多出數倍的亮眼報酬。

到23日止，今年來最會漲的三檔台股ETF，依次為富邦臺灣中小上漲54%、元大台灣高息低波漲22.9%、元大中型100（0051）漲幅22.7%。另外國泰台灣5G+（00881）、元大高股息也分別以18.3%、17.8%的績效擊敗大盤。因科技股短暫熄火，有較多傳產股和高股息ETF表現還跑贏5G ETF。

富邦臺灣中小便以傳產股為大宗，特色是追漲強勢中小型股，換股前曾重押群創（3481）、萬海（2615）、陽明（2609）三大飆股，僅該三檔權重就超過40%，還買到天鈺（4961）、永豐餘（1907）、敦泰（3545）、立積（4968）、豐興（2015）等強股，績效跟著一飛衝天。

拉長到近一年，富邦臺灣中小報酬率更達到130%，超越「最高含積量」的富邦科技（0052）107%。

不過近期富邦臺灣中小已完成換股，改由巨大（9921）、美利達（9914）、仁寶（2324）為前三大成分股，航運龍頭陽明退居第四，爆發力能否續航有待觀察。

元大台灣高息低波則是挑選低波動、股息和獲利穩定成長的高息股，因買到南帝（2108）、東鋼（2006）、國泰金（2882）等強勢股，表現也不錯。這檔發行來配息率都有4%，每年都填息，今年能期待價差和股息都有收穫。