LINE Bank熟悉客戶 成各家勁敵

連線銀行（LINE Bank）恐將成為國銀數位戰場勁敵，其對用戶個資蒐集擴大到「生活習慣」，也就是LINE等平台資訊，包含朋友名單、興趣、討論群組、按讚及留言分享紀錄、IP位置、網際網路瀏覽軌跡、行動裝置所在地，成為金融與科技結合下的產物，

一名金融圈法務主管指出，這對LINE Bank的好處，包括有利LINE Bank更準確針對用戶推出需要的金融服務，也可以作為徵信授信評估資料；對LINE集團來說，只要客戶同意，業務可以共享共有。

只是LINE Bank是否有足夠法遵法務能力，去承受保護更多個人資料風險，用戶能否接受，是市場觀望重點。但對國銀來說，因為很難用傳統保守方式取得以上資訊，將造成衝擊。

不過對於整體金融業發展，金融圈法務主管指出，這是金融與科技結合下的產物，假設可以成功，將給予金融產業一塊新天地，用戶能否接受，還在觀望，必須經過檢驗，看市場願不願意提供更多資訊給銀行。

金融業高層指出，觀察LINE Bank的未來發展重點大致有四：

一、個資規範：單就規範來說，個資法上有一項帝王條款，只要取得客戶同意就可以。

二、國銀沒有蒐集過？他指出，金融業一般不會向客戶要那麼多個資，因為對銀行來說，保有客戶個資越多、風險越高，得負擔更多個人資料的風險，銀行法遵法務會較保守。

三、為何蒐集這些個資？他認為，此次LINE Bank目的是將蒐集到的客戶個資與集團諮詢整合，因為法規並沒有限制跨集團資料不能使用，前提是只要取得客戶同意，因此看起來是希望盡可能蒐集更多資料。

四、至於對其他銀行衝擊？如果其他銀行採取傳統保守方式，LINE取得資料比銀行多，每家銀行強調要提供生活經驗化服務，LINE Bank的確可以利用這些資料做利基，例如甚麼時間點提供甚麼樣的金融服務，也可以作為徵信授信資料以利評估。

蒐集的社會情況個資，除了以上，還包括用戶名稱、帳號、封面相片以及大頭貼照、行動裝置識別碼、個人消費模式、消費金額、消費地點、消費品項等，被金融業界戲稱「是不是乾脆把自己送給LINE Bank」。