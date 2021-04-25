數位帳戶戰 純網銀躍新勢力

樂天銀行及連線銀行（LINE Bank）兩家純網銀成為數位存款帳戶生力軍，其中樂天銀行開戶數擠進前18大，連線銀行據了解開業首日開戶數突破1.4萬戶，兩家純網銀搶進數位存款帳戶市場，國銀不敢鬆懈，料之後還會有新的行銷活動。

今年首季數位存款帳戶市場熱鬧滾滾，反映疫情期間推升國人使用金融數位服務意願。根據金管會23日公布統計至今年3月止的最新統計，國銀總數位存款帳戶總開戶數跨過700萬戶，達724萬戶，單季淨增加82萬戶，季增加12.7％。如果加計兩家純網銀開戶數，則達728萬戶，包含樂天銀行開戶數3.5萬戶、LINE Bank為560戶。

不過據了解，連線銀行22日正式營業當日開戶數超過1.4萬戶，如果不是因為當天系統問題，開戶人數洶湧而進導致頁面當機，估計首日開戶數應該會更高，這也順帶解釋為何樂天銀行正式營運當日改採低調方式的原因。

如果按LINE Bank總經理黃以孟在開業當天喊出半年要達50萬開戶數推算，目標應是要成為國內前五大數位存款帳戶。

據了解，內部設定目標，開業首月要先達到20萬戶，等於首月目標就要擠進前十大。

金管會統計至今年3月底，國內數位存款帳戶第一大為台新銀的249萬戶，單季增加12.79萬戶，第二大為國泰世華銀的112萬戶，單季增加15.67萬戶，永豐銀79萬戶居第三大，單季增加12.74萬戶，第四大為一銀的55萬戶，單季增加9.8萬戶，第五大為王道銀的45萬戶，單季增加6,905戶。

後續依序為第六名中信銀36萬戶、第七名華南銀24萬戶、第八名聯邦銀22萬戶、第九名彰銀19萬戶、第十名合庫14萬戶。