數位帳戶戰 純網銀躍新勢力
樂天銀行及連線銀行（LINE Bank）兩家純網銀成為數位存款帳戶生力軍，其中樂天銀行開戶數擠進前18大，連線銀行據了解開業首日開戶數突破1.4萬戶，兩家純網銀搶進數位存款帳戶市場，國銀不敢鬆懈，料之後還會有新的行銷活動。
今年首季數位存款帳戶市場熱鬧滾滾，反映疫情期間推升國人使用金融數位服務意願。根據金管會23日公布統計至今年3月止的最新統計，國銀總數位存款帳戶總開戶數跨過700萬戶，達724萬戶，單季淨增加82萬戶，季增加12.7％。如果加計兩家純網銀開戶數，則達728萬戶，包含樂天銀行開戶數3.5萬戶、LINE Bank為560戶。
不過據了解，連線銀行22日正式營業當日開戶數超過1.4萬戶，如果不是因為當天系統問題，開戶人數洶湧而進導致頁面當機，估計首日開戶數應該會更高，這也順帶解釋為何樂天銀行正式營運當日改採低調方式的原因。
如果按LINE Bank總經理黃以孟在開業當天喊出半年要達50萬開戶數推算，目標應是要成為國內前五大數位存款帳戶。
據了解，內部設定目標，開業首月要先達到20萬戶，等於首月目標就要擠進前十大。
金管會統計至今年3月底，國內數位存款帳戶第一大為台新銀的249萬戶，單季增加12.79萬戶，第二大為國泰世華銀的112萬戶，單季增加15.67萬戶，永豐銀79萬戶居第三大，單季增加12.74萬戶，第四大為一銀的55萬戶，單季增加9.8萬戶，第五大為王道銀的45萬戶，單季增加6,905戶。
後續依序為第六名中信銀36萬戶、第七名華南銀24萬戶、第八名聯邦銀22萬戶、第九名彰銀19萬戶、第十名合庫14萬戶。
金融人士認為，LINE Bank開業第一天引起民眾開戶熱潮，第一原因為其積極拓展行銷活動；其二為國人都有喜歡新事物偏好，加上這次LINE Bank推出五種卡面的簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」，有LINE相當受歡迎的主題人物兔兔、熊大，吸引民眾蒐藏熱；其三為LINE過去推出LINE Pay服務，用戶數破900萬戶，代表有近千萬名用戶已習慣使用LINE支付服務，社群效應推動下，推動更多人開立LINE Bank帳戶。
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