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彭淮南 29日獲清大頒名譽博士
前中央銀行總裁彭淮南獲清華大學頒發經濟學名譽博士，並於29日舉行頒授典禮，這是繼俞國華之後，清華大學二度頒發經濟學名譽博士。本次清華大學經濟學名譽博士頒授典禮上，彭淮南發言內容，格外引人注目。
彭淮南自1998年2月25日起擔任央行總裁，其任期經歷過四位總統、15個內閣，長達20年，是中華民國歷史上在位最久的央行總裁。 美國《全球金融雜誌》從2000年第一次給予時任央行總裁彭淮南A級評等，再加上從2005年至2017年，共累積14度蟬聯A級的成績，為全球唯一的「14A總裁」。
金融圈評價，彭淮南任內最大的功勞為「穩定」、「鐵腕狙擊炒匯客」，讓台灣自1997年、2008年兩場國際金融危機裡全身而退。
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