醫療險理賠 免一家一家申請

一年理賠件數逾1,100萬件、人數估逾700萬人的醫療險理賠將有重大創新，壽險公會與台北市政府昨（23）日宣布，今年5月3日將率先在四家醫院推出「一人申請、多家受理」的醫療險理賠服務，目標每年10萬件，希望拓展到全國400多家醫院。

壽險公會與台北市政府昨日舉行記者會，宣布上述利用區塊鏈技術打造的服務，5月3日將在台北市立聯合醫院、國泰醫院、新光醫院、萬芳醫院上線。壽險公會保險業資訊科技共享平台召集人翁仲和表示，民眾在前述一家醫院填寫病歷資料授權書，醫院可根據民眾的授權，把診斷證明書與收據等，以PDF形式傳給保險公司，進行醫療險的副本理賠。

民眾向加入這項醫療理賠聯盟鏈的其中一家保險公司提出申請，保險公司會秀出頁面，讓民眾勾選，把申請理賠的訊息同步傳送給其他也有投保，並在此聯盟鏈裡的其他保險公司，省去一家一家申請理賠的麻煩事。

台北市副市長黃珊珊致詞時就說，她有六家保險公司的醫療險保單，生病了得向六個地方申請理賠，工作忙碌還忘了自己買過哪些醫療險，得問業務員，複雜又麻煩，有了壽險公會的平台，民眾只要簽寫同意書，透過App等數位工具，按幾個鍵，醫療理賠即可全數到位。希望國內保險公司與醫院都加入，讓台灣真正成為科技國家。

壽險公會理事長黃調貴也說，國人投保醫療險的件數很多，每家醫院的系統不一樣，要醫院自己跟各家保險公司對接，工程很大，醫院聽到就搖頭，有了壽險公會的整合式平台與單一窗口，國內大小醫院未來加入的意願會高很多。

保險公司透過壽險公會的平台向醫院索取民眾的診斷證明等副本資料，每次要給醫院150元，這筆費用由保險公司吸收，民眾不必掏腰包；保險公司給醫院的費用也高於民眾自行向醫院索取副本資料所支付的金額，醫院收入增加，堪稱多贏。