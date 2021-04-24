宏泰漲保費風波 公會釋疑

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約調漲保費一事引發關注，壽險公會理事長暨國泰人壽董事長黃調貴、國泰人壽執行副總林昭廷昨（23）日表示，1年期健康險有保證續保但沒有保證費率，儘管如此，因漲價茲事體大，一般公司除非萬不得已，否則不會這麼做。

宏泰人壽的1年期薰衣草醫療附約採副本理賠、保費便宜，兩年多來熱銷近14.2萬張，被保險人年齡0到70歲，可續保到85歲，已在今年3月1日停售；宏泰人壽4月中旬寄出通知，要調漲被保險人0到60歲的續期件保費，5月起分批調整。

宏泰人壽表示，薰衣草的整體有效契約，平均漲幅38.5%，最高部分漲159%，漲幅逾150%部分僅占有效保單件數1%；因平均漲幅逾三成且調漲續期保費之事國內罕見，引起通路商、部分保經公司反彈。

壽險公會昨日舉行保險理賠醫起通記者會，黃調貴、林昭廷等人會後受訪時被問及此事。林昭廷表示，保險公司大幅調漲有效保單的續期保費，就他印象所及，上一次是20幾年前的喬治亞人壽，也是漲醫療險。

林昭廷說，1年期健康險，保單條款為保證續保，但沒有保證費率，這種商品已經發展很久，保險公司本來就有費率調整機制，只是調整保費茲事體大，保戶投保時可能沒認知到，續期保費可能會漲價。

黃調貴也說，這件事情教會大家，1年期健康險也是可能漲價的，保戶投保時要慎選保險公司，就像到銀行存款，要選擇比較不會劇烈變動的。黃調貴說，他認為宏泰人壽漲1年期醫療附約只是個案，除了客戶可能跑掉，通路夥伴也會抗議。