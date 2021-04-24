熱錢匯入 台幣將挑戰28元

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

國內金融市場股匯雙漲，新台幣匯率站穩「最強亞幣」寶座。匯銀主管指出，外資昨（23）日持續匯入，估計一天就匯入6億美元，激勵新台幣匯率收盤升值3分，收在28.111元兌1美元，續創近24年新高，總成交量為12.42億美元；新台幣下周將挑戰28元整數大關。

證交所資料顯示，外資昨日買超逾190億元，台股大漲逾200點，外資蜂擁匯入，激勵新台幣匯率升值，盤中最高升抵28.076元，最多升值6.5分。

匯銀主管指出，台股表現很強，外資也持續匯入，不過與過去相比，近期匯入力道明顯減輕。

央行統計顯示，今年以來，美元指數上漲1.22%，但新台幣比美元更為強勢，今年升幅高達1.41%，人民幣也升值0.69%。匯銀主管指出，若台股維持多頭格局，不排除下周新台幣匯率有機會重返「27」字頭。

觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，1個月期報價已重返27字頭，約在27.994元，顯示海外法人對新台幣匯率升值預期轉濃，並押寶短期內，新台幣匯率將升破28元整數大關。

新台幣 台幣匯率 外資

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