證券劃撥存款 連五月創高

台股指數屢創新高，散戶大軍衝衝衝。中央銀行昨（23）日公布3月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款增至2兆8,190億元，連五月創歷史新高，月增93億元。央行經研處副處長蔡惠美表示，證券劃撥存款屢創新猷，反映股市居高、交投熱絡。

對於台股周四爆出7,675億元的歷史天量，蔡惠美分析，這反映投資人「居高思危、獲利了結」，很多人都投入股市、包括老中青三代，交投非常熱絡。據統計，3月台股的散戶占比略增至64.1%、為兩個月高點。

央行公布資料顯示，3月與股市相關的數據持續增長，股價月平均指數16,150點同步創新高，較2月上漲69點。

央行昨日公布3月M1B及M2年增率，受資金淨匯出影響，M1B及M2年增率分別下降至18.23%及8.91%、終結連12月與連續九個月上漲。

蔡惠美分析，金管會公布3月外資淨匯出3.29億美元，不只如此，壽險與投信海外投資匯出規模也明顯擴增，是M1B與M2年增率雙雙下滑的主因。