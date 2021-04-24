中租拓市 全球衝120據點

中租控股2021年持續增設據點，包括中國大陸、東協市場的越南與馬來西亞等地，都將新設分公司或行銷網點、辦事處，台灣則是趁疫後榮景增加船舶租賃業務，累計海內外服務據點將達到120處。

中租控股國際化發展，經營上採行在地深耕，從點到面，深入上下游產業鏈的策略，並且在中小企業融資、各類運輸工具租賃到消費金融業務，持續多角化營運，營業據點的增加有其必要。

中租控股在中國大陸跨越50個據點目標後，仍在既有的重點分公司所在城市繼續擴增網點；東協市場則是為了打造其為中租控股第三具獲利引擎，除了目標今年內要完成印尼合資公司開業，增加在東協市場進駐的國家之外，也在已經切入的國家繼續擴張據點，今年主要在越南與馬來西亞兩國。

中租控股指出，2021年的營運規畫，台灣將增設專營船舶租賃的業務單位，在中國大陸，則是在已有設分公司的深圳、金華、寧波等城市，增加服務網點；在東協市場，包括越南選定的同奈省（Dong Nai）與隆安省（Long An）設立據點，馬來西亞則是有淡馬魯（Temerloh）、實兆遠（Sitiawan）、亞羅士打（Alor Setar）、瓜拉登嘉樓（kuala terengganu）、昔加末（Segamat）等地將增加辦事處，使中租控股累計海內外服務據點達到120處。

中租控股表示，中租控股的經營策略是把各項業務的差異化做到極致，透過差異化尋找利基市場，進而在每個分割的利基市場裡做到最大，然後串聯所有利基市場創造出經濟效益，因此從最原始的中小企業融資，逐步多元化業務到小車、卡車、飛機、船舶等租賃業務，以及消費金融、漁業融資等，從既有服務中做精、做深再做大之後，逐步增加業務與獲利的多元來源。