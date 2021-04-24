聽新聞
test
0:00 / 0:00

中租拓市 全球衝120據點

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中租控股2021年持續增設據點，包括中國大陸、東協市場的越南與馬來西亞等地，都將新設分公司或行銷網點、辦事處，台灣則是趁疫後榮景增加船舶租賃業務，累計海內外服務據點將達到120處。

中租控股國際化發展，經營上採行在地深耕，從點到面，深入上下游產業鏈的策略，並且在中小企業融資、各類運輸工具租賃到消費金融業務，持續多角化營運，營業據點的增加有其必要。

中租控股在中國大陸跨越50個據點目標後，仍在既有的重點分公司所在城市繼續擴增網點；東協市場則是為了打造其為中租控股第三具獲利引擎，除了目標今年內要完成印尼合資公司開業，增加在東協市場進駐的國家之外，也在已經切入的國家繼續擴張據點，今年主要在越南與馬來西亞兩國。

中租控股指出，2021年的營運規畫，台灣將增設專營船舶租賃的業務單位，在中國大陸，則是在已有設分公司的深圳、金華、寧波等城市，增加服務網點；在東協市場，包括越南選定的同奈省（Dong Nai）與隆安省（Long An）設立據點，馬來西亞則是有淡馬魯（Temerloh）、實兆遠（Sitiawan）、亞羅士打（Alor Setar）、瓜拉登嘉樓（kuala terengganu）、昔加末（Segamat）等地將增加辦事處，使中租控股累計海內外服務據點達到120處。

中租控股表示，中租控股的經營策略是把各項業務的差異化做到極致，透過差異化尋找利基市場，進而在每個分割的利基市場裡做到最大，然後串聯所有利基市場創造出經濟效益，因此從最原始的中小企業融資，逐步多元化業務到小車、卡車、飛機、船舶等租賃業務，以及消費金融、漁業融資等，從既有服務中做精、做深再做大之後，逐步增加業務與獲利的多元來源。

中租 馬來西亞

延伸閱讀

越南阿嬤為顧幼孫來台 10年後罹癌自首終圓思鄉夢

越南大起！謝金河曝富邦00885上市大溢價、搶購的真相

去年僅3國家經濟正成長 謝金河：世界經濟又出現了2個新看點

中租3月每股賺1.4元

相關新聞

醫療險理賠 免一家一家申請

一年理賠件數逾1,100萬件、人數估逾700萬人的醫療險理賠將有重大創新，壽險公會與台北市政府昨（23）日宣布，今年5月...

富邦合併前夕 日盛爭取三年工作權保障

因應富邦金即將合併日盛金，日盛銀行工會主張優於勞基法計算離退金以及三年工作權不變的考慮期，籌設中的日盛金工會也擬比照主張...

渣打拚2030年淨零碳排

渣打集團昨（23）日發布針對台灣企業管理人所進行的《永續發展大調查》，調查結果發現，台灣企業人才對於「17項聯合國永續發...

中租拓市 全球衝120據點

中租控股2021年持續增設據點，包括中國大陸、東協市場的越南與馬來西亞等地，都將新設分公司或行銷網點、辦事處，台灣則是趁...

宏泰漲保費風波 公會釋疑

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約調漲保費一事引發關注，壽險公會理事長暨國泰人壽董事長黃調貴、國泰人壽執行副總林昭廷昨（23...

證券劃撥存款 連五月創高

台股指數屢創新高，散戶大軍衝衝衝。中央銀行昨（23）日公布3月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款增至2兆8,190...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。