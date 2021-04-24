渣打拚2030年淨零碳排

渣打集團昨（23）日發布針對台灣企業管理人所進行的《永續發展大調查》，調查結果發現，台灣企業人才對於「17項聯合國永續發展目標（SDGs）」認知度已近九成，其中以氣候變遷、消除貧窮與性別平等認知度最高。渣打集團並設定將在2030年達成營運淨零排放，2050年達成投融資淨零排放的目標。

在此之前，玉山金控也在本月宣布2030年100%使用再生能源，2050年成為淨零碳排的金融機構。

渣打指出，在2020至2025年間，渣打集團將投入750億美元支持聯合國永續發展目標，並聚焦於永續基礎建設、潔淨科技與再生能源的發展。

在台灣，渣打銀行也積極參與多項離岸風電專案融資，更是首家推出綠建築房貸的外商銀行，未來也將持續結合集團資源，協助台灣永續發展與國際接軌。

為深入了解聯合國永續發展目標在台灣的進展，渣打銀行日前透過網路調查逾200位台灣企業主管（企業主及中高階主管），近九成（89.3%）受訪者表示聽過聯合國永續發展目標，其中以氣候變遷行動（85.9%）、消除貧窮（75%）與性別平等（74.4%）的認知度最高；更有近四成的受訪者認為，採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響的氣候變遷行動是各項目標中最迫切重要的。