富邦合併前夕 日盛爭取三年工作權保障

因應富邦金即將合併日盛金，日盛銀行工會主張優於勞基法計算離退金以及三年工作權不變的考慮期，籌設中的日盛金工會也擬比照主張包括證券、保代等其他子公司員工有相同合併待遇。

日盛金目前是由日盛銀行率先成立工會，並提出團體協約，針對未來被富邦金吸收合併後的工作權保障等，主張比照過去開發金併萬泰銀、元大金併大眾銀前例，均給予被併方員工三年工作權不變，且每年均有選擇離退機會的空間，離退金的計算公式也主張優於勞基法。

日盛金控暨子公司工會則是由另一子公司日盛證券為主體推動籌設，日前雖已送件申請成立，但法定程序尚未完成，未來也擬參照日盛銀工會版本，提出包括證券等其他所有日盛金子孫公司的團體協約版本。

日盛銀工會表示，目前該會送交日盛銀董事會的團體協約，針對合併後權益保障有很明確的主張，主要即是參照過去萬泰與大眾銀被併的案例，在有前例可循、並未超越下，相信三年為期保障工作權的主張應屬合理。另外，離退金計算標準希望優於勞基法，團體協約也有提出計算基數等公式。

日盛證券方面則是透過金控工會成立，涵蓋證券與其他子孫公司，在日盛金工會成立後即會提出各自公司的團體協約，但因為成立時間最快本月底前，因此其團體協約送交董事會的協商期限，已經跨越今年股東會改選，勢必要與富邦金入主後的新董事會協商談判。

富邦金控入主日盛金控倒數計時，日盛銀行工會昨（23）日發布聲明指出，迄今資方無人出面與工會協商團體協約。除請台北市政府派任富邦金的法人董事代表協助外，若日盛金與富邦金資方對工會不加聞問，不排除召開臨時會員大會，取得罷工權抗爭。

過去最早有台企銀工會為反合併而罷工，之後萬泰銀併入開發金、大眾銀併入元大金，兩家銀行的工會也都有投票通過罷工，若日盛銀工會日後也召開大會通過罷工，將是第四家因為合併而擬罷工的銀行。

富邦金已取得日盛金過半股權，6月11日日盛金召開股東會改選後，富邦金即入主。