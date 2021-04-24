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櫃買活絡公債 延長交易期間

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

為活絡公債交易，櫃買中心祭延長公債交易期間利多。現行公債交易期間是發行日前15營業日起算，櫃買中心昨（23）日通過相關修正案，未來公債交易從財政部發布每季發債計畫或增發債公告的次一營業日即可開始交易，相當於最早可在發行日前三個月又六天起交易，待主管機關核准後生效。

因財政部發行公債時間大抵落在每年3、6、9、12月的23日，櫃買中心修改規定後，意即隔天、24日便可開始交易，等到發行日後再回補，省去借券等程序，有機會提高市場交易意願。

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