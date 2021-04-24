聽新聞
test
0:00 / 0:00
櫃買活絡公債 延長交易期間
為活絡公債交易，櫃買中心祭延長公債交易期間利多。現行公債交易期間是發行日前15營業日起算，櫃買中心昨（23）日通過相關修正案，未來公債交易從財政部發布每季發債計畫或增發債公告的次一營業日即可開始交易，相當於最早可在發行日前三個月又六天起交易，待主管機關核准後生效。
因財政部發行公債時間大抵落在每年3、6、9、12月的23日，櫃買中心修改規定後，意即隔天、24日便可開始交易，等到發行日後再回補，省去借券等程序，有機會提高市場交易意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言