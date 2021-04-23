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投保中心：今年首季行使歸入權合計45件金額2,433萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心今（23）日公布今年第1季辦理上市(櫃)公司內部人短線交易歸入權情形案，今年首季執行實際結案45件，結案金額2,433萬868元

投資人保護中心依證券交易法第157條規定，以股東身分催促各上市上櫃公司董事及監察人對內部人短線交易行使歸入權，或由其代位行使歸入權案件，2021年度第1季辦理情形，包括自1994年下半年度至2020年上半年度止應行使歸入權案件共計8,402件，應歸入金額新台幣約49億3,940萬5,703元。

此外，今年度第1季就上述應行使歸入權案件執行實際結案45件，結案金額2,433萬868元。累計至2021年度第1季止，結案總數8,393件，已歸入金額25億5686萬952元；未結案件9件。

為保障投資人權益，投保中心表示，將持續督促各該上市(櫃)公司，依證券交易法第157條規定，對其內部人因短線交易所獲致之利益尚未歸入公司者確實執行請求。

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