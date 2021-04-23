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免單據！中壽加入北市10醫院「保險理賠醫起通」

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

中國人壽（2823）今（23）日宣布與臺北市政府攜手啟動「保險理賠醫起通」計畫，與北市10所醫院合作進行醫療文件資料共享，自5月3日起，保戶只需至中壽網站申請理賠並進行授權，「保險科技運用共享平台」即會自動將診斷證明等醫療文件提供保險公司，讓保戶不需在醫院與保險公司間奔波遞件，大幅降低申請理賠所需文件的時間成本，與民眾攜手邁入數位、便利、友善的金融服務新紀元。

手術後拖著未完全復原的身體、穿梭跋涉在醫院與各家保險公司間，這是多數人申辦保險理賠的共同經驗，然而因申請文件的繁瑣流程及耗時奔波即將有解！

中壽總經理黃淑芬表示，中壽以客戶體驗為核心積極發展InsurTech，透過數位科技應用持續推動創新，在各種消費與生活場景中，致力帶給保戶更為便捷的保險體驗。2020年中壽加入由壽險公會籌組的「保險業保全理賠聯盟鏈」，透過保險科技運用共享平台與保險同業進行保單資料串接，當保戶有理賠或資料變更需求時，不須奔波於各家保險公司間也能完成申辦。

這次中壽與臺北市立聯合醫院各院區、國泰醫院、新光醫院、萬芳醫院合作啟動醫療文件資料共享，更進一步為保戶省下往返醫院的時間，中壽也將運用區塊鏈技術的安全特性，為保戶個人資料進行高度資安防護，保障重要個資的隱密性。

台灣平均每人握有3張以上保單，若保單分屬不同保險公司，在申請理賠或進行基本資料更新時需個別提出申請，在準備各式文件上將耗時耗力。中壽指出，在保險業保全理賠聯盟鏈驅動下，保戶只需向中壽提出理賠或契約變更申請，並授權同意透過聯盟鏈通知其他保險業者同步更新保單資料，即可享受一家申請、多家受理的便利性。在醫療院所加入後，診斷證明及醫療收據將以電子化方式傳輸至共享平台，讓保險公司即時取得理賠所需文件，大幅縮短保戶理賠流程等待期。

保險 理賠 中壽

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