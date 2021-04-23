永豐金證：美股回檔好買點 存股及單筆布局機會來了

美國疫情降溫，經濟恢復正常的期待造成通膨預期提升，美股及美債今年以來上演大漲驟跌的震盪行情，永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，股債市大跌可能促使聯準會採取更積極的政策穩定市場，風險性資產第2季有機會迎來去年3月以來的最佳買點。投資人想存美股，還是複委託買股、投資債券，均可以注意加碼機會，方向上可優先觀察科技類及醫療保健類股。

陳泓睿表示，第1季美股S&P500指數上漲5.77%，標普11大類股雖全面上漲，漲幅明顯領先的能源及金融類股恰好是去年疫情重創的產業，但去年勇冠三軍的資訊科技類股漲幅反而居倒數第二，顯見在疫苗普遍施打後，投資人判斷美國經濟恢復常態指日可待，因此給予受害於疫情且尚未反彈股正面反應。科技類為首的成長股表現落後另一個原因，是市場對未來通膨預期走高，美國十年債殖利率從去年底的收盤0.91%、一度大漲到1.74%，直接造成債券市場大動盪，美國十年期公債價格下跌超過4%，投資級公司債整體更大跌超過5%，間接也造成投資人拋售漲多而本益比偏高的大型科技股；而隨著拜登1.9兆美元新紓困案過關，美國今年度財政赤字恐衝上創紀錄的4兆美元，美國的通膨及公債殖利率是否會繼續走高、聯準會是否會因通膨而提前緊縮，是投資人心中目前最大的不安要素。

陳泓睿認為，根據2007及2011年的經驗，聯準會不會因為原油及原物料價格大漲所拉動的暫時性高通膨採取升息緊縮，且細觀美國CPI權重的租金占比近33%，在疫情未解除前、租金暫時不至於大漲，這也會壓抑CPI數字的上升。因此，綜合研判下，預料聯準會今年應不會有緊縮貨幣的動作，反倒是若財政赤字過高或市場過度預期通膨，殖利率因而一路走揚並造成市場動亂，可能會採取擴大寬鬆的行動來穩定市場。

至於投資人要如何面對接下來的市場行情，陳泓睿表示，如果股債大跌使聯潗會採取更積極的政策穩定市場，風險性資產可望迎來2020/3以來最佳買點，投資人可以把握機會加碼承接，債券方面，無論是已經跌深的投資級債券，乃至於隨著經濟逐漸好轉違約率將下降的高收益債都是可關注的標的；股市方面，可關注今年以來漲幅相對落後的類股，如科技類股及醫療保健類股，掌握資金潮輪動的脈動，以迎接修正後的再一波資金行情。