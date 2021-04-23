合庫打造樂活安養第一品牌 首創「長照種子行員」

因應高齡少子化的社會結構，合庫金控（5880）近年積極推展「樂活安養」概念，落實社會企業責任，合庫金控董事長雷仲達表示，除了透過保險、信託、信用卡、以房養老等金融產品打造國人「安養」退休生活，也長期支持體育及家庭照顧者實踐「樂活」，同時更與中華民國家庭照顧者關懷總會合作訓練「長照種子行員」，讓行員在提供金融服務時也可以提供長照資訊，運用合庫綿密的分行建立更有溫度的服務網絡。

雷仲達表示，這不但是金融界創舉，更讓長照服務深入社會的每一個角落，幫助國人打造「樂活安養」的退休人生。

合庫響應衛生福利部國民健康署鼓勵國人及家庭照顧者培養自主運動習慣，共同發起「樂活自在」計畫；由家總及合庫人壽共同研發的樂活自在活動網站，結合BMI、腰圍等「身體」測量數據，再加上「心理」、「社交」壓力自評題目打造的「守護健康量表」，提醒繁忙的現代人輕鬆掌握自身健康狀況，並提供客製化行動建議。家庭照顧者另有長照2.0替代照顧、喘息服務等減輕負荷資源，使用者每週可以記錄指數變化，還可以參加抽獎活動，一舉數得。

合庫人壽董事長杜振遠表示，自2013年起，合庫人壽以每張躉繳型房貸壽險保單捐出300元支持家庭照顧者，2015年組成守護者聯盟，期盼藉此抛磚引玉，號召更多企業加入。今年合庫人壽更是廣邀各界加入支持的行列，包括「健身工廠」、「臺灣長照營養暨健康促進協會」、「艾瑪絲」、「樂檸漢堡」、「Alleycat's Pizza 巷貓」、「雀巢健康科學」、「台G店養生廚房」、「鍋式飢逅」、「八方悅鍋物」、「蔓達拉SPA美容館」與「千葉火鍋」等。從收益中提撥部分金額捐予家總，鼓勵民眾消費的同時也參與公益。

家總理事長郭慈安說，健康是一切的根基，年輕時供你打拚事業，年老時助你延緩失能、失智，甚至有一天成為家庭照顧者，也才有足夠的照顧韌力不被擊垮。「守護健康量表」係結合「簡式健康心理量表」與「家庭照顧者壓力自我測量表」，幫助國人透過數位工具，快速掌握自己的健康狀況，也提供身、心、社交三合一健康對策，希望大家多多利用。