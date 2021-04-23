新台幣早盤升值3.1分 一度觸及28.11元

新台幣今（23）日早盤以28.12元兌1美元，升值2.1分開出；台股早盤以17,117.49點開高，新台幣一度觸及28.11元兌1美元，升值3.1分。

美股周四收跌，道瓊工業指數收跌321.41點，跌幅0.94%，收 33,815.9點；標普500指數下挫38.44點，跌幅0.92%，收4,134.98點；那斯達克指數跌131.81點，跌幅0.94%，收13,818.41點；費城半導體指數跌2.31%。

台股早盤以17,117.49點開高後一度翻黑下滑至17,005.48點，早盤再翻紅，新台幣以升值2.1分開出後，一度下滑至20.13元兌1美元，升值1.1分，高點則是觸及28.11元兌1美元，升值3.1分。