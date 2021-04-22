說好的6分鐘開戶？LINE Bank上路首日頻當機 開戶卡關

LINE Bank連線商業銀行今日宣布正式開行，標榜是開在LINE上面的銀行，主打最快6分鐘完成開戶，開戶首波還祭出最高享LINE POINTS 150點的優惠。不過，對廣大LINE用戶來說，LINE Bank並不友善，開戶過程不斷當機，卡關不斷，最後直接以審核中請難耐心等候來回應，不少網友抱怨「說好的6分鐘開戶勒」。

針對LINE Bank開業後因，流量超載以致系統無法正常運作，至晚間仍未恢復。金管會銀行局已緊急了解情形，除要求盡快恢復，也已要求交檢討報告。

LINE Bank主打最快6分鐘完成開戶，總經理黃以孟也掛保證，已經過壓力測試，即便申辦流量較大，系統也一定能夠負荷，未料下午 4 點開放申請後就災情頻傳，系統頻頻當機而無法完成開戶申請，一度官網及APP都同時當機。

針對許多用戶反映無法進入LINE Bank頁面，或申請過程中當機，LINE Bank回應，由於開戶人數過於踴躍，系統超載，建議用戶稍後嘗試，原晚間8點多修復，排除系統超載狀況，但沒過多久又當機。

LINE Bank表示，經過確認，先前系統超載已經修復，但因為同一時間瞬間湧入大量用戶，造成系統再次壅塞，LINE Bank目前全力排除狀況中，請用戶稍候或明天之後再進行開戶。

目前申請開戶僅會收到「正在審核您的開戶申請」的文字，不知何時才能完成開戶。