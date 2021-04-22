打炒房愈打愈熱？5大銀行首季新增房貸金額飆十年新高

政府聯手打炒房，但房市交易熱度不減。中央銀行今（22）日公布最新統計，今年第1季五大銀行新增房貸金額為1,526.72億元，創下十年同期新高，年增率10.4%，為三年高點。

自去(2020)年12月以來，央行已兩度加碼房市信用管制措施，但從房貸增量續增觀察，政策成效目前並未彰顯：對此，央行經研處副處長蔡惠美解釋，房貸自住比重高達86%，而央行採取的房貸管制措施為同一名下三戶以上房貸，「受限戶」的占比不高，且央行政策實施後需一段時間觀察成效，「也許下個月的數據會比較明朗」。

央行今日公布，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行等五大銀行，3月新增購屋貸款為568.83億元，月增191.65億元，蔡惠美解釋，主要原因為3月工作天數較3月增加六天，以及部分地區出現交屋潮，有些銀行整批分戶貸款較過去增加。

另外，五大銀行3月新增房貸利率為1.357%，月減0.01個百分點，主要是銀行整批分戶貸款增加，而分戶貸款利率較低，使整體購屋貸款利率下滑，另外，少數銀行考量房貸市占率，略為調降房貸利率，也是另一主因。

中央銀行總裁楊金龍上任後，在去年12月、今年3月下旬兩度加碼房市管制措施，銀行新增房貸仍持續增加，對此，蔡惠美指出，其中一個原因是，去年第1季有新冠肺炎疫情、房市交易轉淡，導致比較基期偏低。

另外，政府推出打炒房措施，效果需要一段時間才會慢慢彰顯，近兩年來，房市景氣確實往上走，由於其他財經部會措施將陸續上路，政府打炒房措施效果，還須再觀察幾個月。

央行提供資料顯示，今年前三月，六都合計建物買賣移轉棟數年增16.5%，同樣是受到去年同期有疫情因素、比較基期較低影響。

央行提供資料顯示，3月代表中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月增1.3%、連三月上漲，年增7.4％，連十月上漲，顯示房市價量齊漲。

對此，蔡惠美解釋，房價受到供需影響，供給面因素包含土地供給量、建照成本、地域性、重劃區、經濟發展程度不同以及不動產賦稅等，在需求面部分，經濟成長、所得、民眾的資產選擇、不動產貸款是否容易取得等，也會影響房價。