快訊

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

打炒房愈打愈熱？5大銀行首季新增房貸金額飆十年新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

政府聯手打炒房，但房市交易熱度不減。中央銀行今（22）日公布最新統計，今年第1季五大銀行新增房貸金額為1,526.72億元，創下十年同期新高，年增率10.4%，為三年高點。

自去(2020)年12月以來，央行已兩度加碼房市信用管制措施，但從房貸增量續增觀察，政策成效目前並未彰顯：對此，央行經研處副處長蔡惠美解釋，房貸自住比重高達86%，而央行採取的房貸管制措施為同一名下三戶以上房貸，「受限戶」的占比不高，且央行政策實施後需一段時間觀察成效，「也許下個月的數據會比較明朗」。

央行今日公布，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行等五大銀行，3月新增購屋貸款為568.83億元，月增191.65億元，蔡惠美解釋，主要原因為3月工作天數較3月增加六天，以及部分地區出現交屋潮，有些銀行整批分戶貸款較過去增加。

另外，五大銀行3月新增房貸利率為1.357%，月減0.01個百分點，主要是銀行整批分戶貸款增加，而分戶貸款利率較低，使整體購屋貸款利率下滑，另外，少數銀行考量房貸市占率，略為調降房貸利率，也是另一主因。

中央銀行總裁楊金龍上任後，在去年12月、今年3月下旬兩度加碼房市管制措施，銀行新增房貸仍持續增加，對此，蔡惠美指出，其中一個原因是，去年第1季有新冠肺炎疫情、房市交易轉淡，導致比較基期偏低。

另外，政府推出打炒房措施，效果需要一段時間才會慢慢彰顯，近兩年來，房市景氣確實往上走，由於其他財經部會措施將陸續上路，政府打炒房措施效果，還須再觀察幾個月。

央行提供資料顯示，今年前三月，六都合計建物買賣移轉棟數年增16.5%，同樣是受到去年同期有疫情因素、比較基期較低影響。

央行提供資料顯示，3月代表中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月增1.3%、連三月上漲，年增7.4％，連十月上漲，顯示房市價量齊漲。

對此，蔡惠美解釋，房價受到供需影響，供給面因素包含土地供給量、建照成本、地域性、重劃區、經濟發展程度不同以及不動產賦稅等，在需求面部分，經濟成長、所得、民眾的資產選擇、不動產貸款是否容易取得等，也會影響房價。

房貸 央行 房市

延伸閱讀

控管不動產授信額度 票券業不缺席健全房市

打炒房第二戶限貸五成？李同榮：鷄蛋碰石頭 效果有限

打炒房第二戶限貸五成？李同榮：鷄蛋碰石頭

楊金龍今立院備詢打炒房有後續？內政部：不設停損慎考量

相關新聞

炒股弊案 勞金局對3投信求償2740萬均獲確保

勞動基金運用局在去年底爆發炒股案，金管會今對復華、群益及統一3家投信公司各裁罰450萬，合計處分1350萬元，創投信史上...

6分鐘開戶破功！ LINE Bank剛上線驚傳當機災情

LINE Bank（連線商業銀行）今（22）日召開記者會宣布正式開業，為國內第二家開張做生意的純網銀；但許多民眾傍晚進入...

台股創高強震6448億天量 法人：股市小白勿恐慌

台股今天創新高後震盪逾360點，如「雲霄飛車」的走勢甩出新台幣6448.89億元歷史天量，「股市小白」膽顫心驚。法人分析...

開在LINE上面的銀行！ LINE Bank正式上線首推5大服務

LINE Bank連線商業銀行天今天正式開行，開行首波推出5大服務，包括：開戶、LINE Bank 好友轉帳、LINE ...

台股爆天量收跌105.14點 三大法人賣超28.98億元

台股今（22）日開高震盪，一度拉升至17,428.15點，再創歷史新高，傳產股強勢指標運輸股及鋼鐵股明顯拉回，電子股也走...

LINE Bank今開業 強打LINE POINTS點數回饋

LINE Bank連線商業銀行今（22）日正式開業，為國內第二家開業的純網銀；LINE Bank上線初期主打「快點神卡」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。