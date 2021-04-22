刷信用卡繳稅 中信銀首推18期分期0利率

全民迎接繳稅季，中國信託商業銀行今（22）日宣布，推出「中信卡繳稅回饋任你選」，從今年5月1日起至6月2日止，刷中信卡繳綜所稅享最高18期分期0利率，持指定四卡繳稅回饋無上限、分期同享回饋，更提供卡友現金回饋、LINE POINTS及華航哩程等不同選擇，所有活動免登錄直接回饋400萬卡友。

為滿足卡友繳稅需求，中國信託銀行提供四卡（含簽帳金融卡）回饋無上限方案，喜愛現金回饋或LINE POINTS的客戶，繳稅刷中國信託英雄聯盟卡、商旅鈦金卡或LINE Pay卡享0.2%回饋無上限。

稅額滿新台幣100萬元（含）以上再加碼回饋0.168%，每戶加碼回饋上限為4.5萬元，總計最高回饋0.368%，以刷卡繳稅100萬元為例，卡友可領取3,680元現金回饋或LINE POINTS 3,680點。

偏好旅遊的卡友指定中國信託中華航空聯名卡繳稅，每100元回饋1哩且回饋無上限，以刷卡累積回饋2萬2,000哩為例，可兌換東京來回經濟艙乙張，價值3萬5,431元，換算回饋率最高1.6%，哩程有效期間三年，方便卡友運用繳稅快速累積哩程，規劃下一趟旅程。

中信銀行更提供卡友繳稅還款彈性，首次推出信用卡繳稅18期分期優惠，卡友選擇6期、12期或18期分期皆享0利率，刷卡繳稅後至今年7月31日前皆可設定分期，繳稅期間有信用卡額度調升需求，可隨時透過中信銀行官網或HOME BANK App調高額度及設定繳稅分期，方便客戶靈活調配資金。

另外，有短期資金需求的民眾，即日起至今年6月30日止，申辦中信銀行信貸服務可享前二期年利率0.88%優惠，營業時間內線上申請最快一小時撥款。