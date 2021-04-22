快訊

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

傳統銀行不要的「零存整付」 LINE Bank推「夢想帳戶」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

LINE Bank（連線商業銀行）今（22）日正式開業，其中一項業務亮點，為「階梯式定存夢想帳戶」，LINE Bank總經理黃以孟進行產品介紹時笑稱，「這是很多銀行已經不提供的『零存整付』服務，在經過活化之後，產品會自帶生命，帶出好玩的新用法。」

黃以孟說，所謂「夢想帳戶」是讓用戶為自己的夢想命名，提供遊戲式的存款闖關介面，讓用戶在趣味之中累積存款，存款達成率越高，加碼利率也越高。

黃以孟解釋，夢想帳戶可以進行個人化設定，用戶可為夢想取名，不管是旅遊基金、電動車基金還是結婚基金，照片可以自由更換，從1萬元的小夢想，到300萬的大夢想，4個月的短期目標，或是24個月的長期目標，都可以自由設定，存款過程中還有熊大、兔兔和莎莉陪用戶闖關，「每次扣款成功，熊大就會往前跳一格，如果沒有扣款成功，熊大還是會往前跳，只是格子會破掉。」

LINE Bank的夢想帳戶設定數量沒有限制，用戶設定存款目標後，每達到一個里程碑，就可獲得利率加碼，三階段加碼利率最高可達0.75%，最長期間的定存，加碼後最高可達1.62%，目前國內的定存利率普遍低於1%，算是很優渥的存款利率。

黃以孟指出，開業初期LINE Bank率先推出夢想帳戶，也就是俗稱的零存整付，下一個階段，LINE Bank將會再推出整筆的定存服務（整存整付）。

定存 LINE 熊大

延伸閱讀

開在LINE上面的銀行！ LINE Bank正式上線首推5大服務

LINE BANK正式在台開行！標榜6分鐘開戶、點數回饋、存款利率優惠

LINE大癱瘓原因竟是「誤關電源」 官方只認當機一小時挨轟

LINE FRIENDS最新聯名口罩來了！momo購物網分兩波開賣

相關新聞

炒股弊案 勞金局對3投信求償2740萬均獲確保

勞動基金運用局在去年底爆發炒股案，金管會今對復華、群益及統一3家投信公司各裁罰450萬，合計處分1350萬元，創投信史上...

6分鐘開戶破功！ LINE Bank剛上線驚傳當機災情

LINE Bank（連線商業銀行）今（22）日召開記者會宣布正式開業，為國內第二家開張做生意的純網銀；但許多民眾傍晚進入...

台股創高強震6448億天量 法人：股市小白勿恐慌

台股今天創新高後震盪逾360點，如「雲霄飛車」的走勢甩出新台幣6448.89億元歷史天量，「股市小白」膽顫心驚。法人分析...

開在LINE上面的銀行！ LINE Bank正式上線首推5大服務

LINE Bank連線商業銀行天今天正式開行，開行首波推出5大服務，包括：開戶、LINE Bank 好友轉帳、LINE ...

台股爆天量收跌105.14點 三大法人賣超28.98億元

台股今（22）日開高震盪，一度拉升至17,428.15點，再創歷史新高，傳產股強勢指標運輸股及鋼鐵股明顯拉回，電子股也走...

LINE Bank今開業 強打LINE POINTS點數回饋

LINE Bank連線商業銀行今（22）日正式開業，為國內第二家開業的純網銀；LINE Bank上線初期主打「快點神卡」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。