傳統銀行不要的「零存整付」 LINE Bank推「夢想帳戶」

LINE Bank（連線商業銀行）今（22）日正式開業，其中一項業務亮點，為「階梯式定存夢想帳戶」，LINE Bank總經理黃以孟進行產品介紹時笑稱，「這是很多銀行已經不提供的『零存整付』服務，在經過活化之後，產品會自帶生命，帶出好玩的新用法。」

黃以孟說，所謂「夢想帳戶」是讓用戶為自己的夢想命名，提供遊戲式的存款闖關介面，讓用戶在趣味之中累積存款，存款達成率越高，加碼利率也越高。

黃以孟解釋，夢想帳戶可以進行個人化設定，用戶可為夢想取名，不管是旅遊基金、電動車基金還是結婚基金，照片可以自由更換，從1萬元的小夢想，到300萬的大夢想，4個月的短期目標，或是24個月的長期目標，都可以自由設定，存款過程中還有熊大、兔兔和莎莉陪用戶闖關，「每次扣款成功，熊大就會往前跳一格，如果沒有扣款成功，熊大還是會往前跳，只是格子會破掉。」

LINE Bank的夢想帳戶設定數量沒有限制，用戶設定存款目標後，每達到一個里程碑，就可獲得利率加碼，三階段加碼利率最高可達0.75%，最長期間的定存，加碼後最高可達1.62%，目前國內的定存利率普遍低於1%，算是很優渥的存款利率。

黃以孟指出，開業初期LINE Bank率先推出夢想帳戶，也就是俗稱的零存整付，下一個階段，LINE Bank將會再推出整筆的定存服務（整存整付）。