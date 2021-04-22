普生與富邦人壽結盟 搶進國內癌症篩檢保險市場

精準醫療廠普生（4117）檢測業務再傳捷報，今（22）日正式宣布與富邦人壽進行異業結盟，以普生旗下最新循環腫瘤細胞檢測（CTC）、腫瘤標記檢測等檢測商品和服務，結合富邦人壽全新重磅推出三張不同類型的癌篩外溢新保單商品，打造國內壽險業界首創提供癌症檢測、納入外溢回饋機制的保單產品，強強聯手搶進國內癌症篩檢保險市場商機。

癌症在台灣已經連續 38 年保持國人第一大死因，凸顯普生與富邦人壽雙方結盟的癌篩保單對於民眾的重要性，甫推出就掀起保險市場高度關注與詢問。富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，癌症的早期發現、早期治療能夠大大降低死亡率，以肺癌為例，早期發現的五年存活率可達 80%，晚期發現大幅滑落到 10%以下，凸顯癌篩對於民眾健康的重要。此次富邦人壽推出的三張 CTC癌篩外溢保單商品，除了提供保戶健康檢測（「新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測」以及「腫瘤標記檢測」），保戶完成檢測還可享有外溢保費折扣，替全體台灣民眾打造同時兼顧健康管理與節省保費的雙重效益。

普生總經理林孟德表示，旗下自有 CTC 循環腫瘤細胞檢測為全世界革命性的領先癌篩檢測產品，不僅掌握獨家專利 CellBio 平台技術，細胞在血液裡高於同業水準的回收率，只需抽取少量7.5mL 的血液、即能在非侵入性的採檢過程（又被稱為液體切片）監測血液中循環腫瘤細胞數量，同時具有快速有效捕獲血液中循環腫瘤細胞，可評估藥物療效，準確訂定個人化治療方案，再加上無輻射及放射性傷害、報告產出快速等多項優點，目前更已與國內多家醫院及診所緊密合作，搭配影像醫學及其他檢驗數據發揮精準醫療的效果。

林孟德進一步表示，以相關檢測費用市價約新台幣 1.8 萬元到 4.5 萬元不等的價格來看，此次普生與富邦人壽強強聯手推出的新保單商品，不僅將能夠大幅減輕民眾在癌症篩檢上的費用壓力，還能藉此朝早期發現、早期治療的目標邁進，提升全體台灣國人的健康。普生今年上半年除了國內癌症檢測業務有所斬獲，隨著歐洲因應第三波疫情爆發再度宣布封城措施，旗下 RT-PCR 核酸試劑、抗原／抗體快篩試劑、以及 ELISA 新冠肺炎抗體試劑等新冠肺炎試劑全系列產品，也將明顯在海外市場擴大接單競爭利基，有助於堆疊公司整體營運良好成長動能。展望 2021 年第一季，目前除持續因應客戶訂單需求，適當調配竹科廠生產效率、拉升整體稼動率，以期創造未來營運更上層樓。