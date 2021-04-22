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日盛台灣永續成長股息基金 獲准成立

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台灣經濟成長優於全球表現，推升加權指數屢創新高，根據投信投顧同業公會3月資料，台股共同基金過去一年規模增加新台幣1,311億，總規模已達3,151億、成長幅度高達56%，為整體境內基金總規模增幅（24%）的兩倍以上，而今（22）日台股基金再添一檔生力軍，日盛台灣永續成長股息基金獲金管會核准成立。

台股加權指數邁入「萬七」，分析過往十年歷史數據，第2季投資能相對獲得較高正報酬機率、與較佳的平均投資報酬率雙利多。

日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘表示，在操作上，第2季策略將以穩健為原則，預計平衡採取「相對報酬」與「絕對報酬」策略，以期降低投資波動風險、同時掌握台股市場多頭脈動。

產業布局上除了長期看好的半導體及5G產業，去年因新冠疫情表現較不理想的傳產股因基期較低，預期獲利可望較2020年大幅成長。像是：水泥、汽車、消費通路以及塑化類股等，除了獲利有相當大的補漲空間值得期待，在股利配發上也多有不錯的表現。

看好台灣永續成長股息企業長期強勢投資潛力，加上客戶對台股基金定期定額詢問度持續增加，日盛投信即日起至6月30日，推出定期（不）定額終身「零」手續費以及單筆申購0.3%手續費優惠活動，以期在投資理財與退休金準備的這條路上與客戶一同成長。

台股 股息

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