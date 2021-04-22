台股爆6000多億是崩盤前奏？專家指出關鍵二個字

台股今（22）日驚爆超過6000億元天量，股民在股市社團熱議是否為崩盤前的節奏？公股行庫投顧董座說，股市有所謂的「量先價行」，但現在解讀要看「股齡」，老股民的看法是爆量收黑會跌，而現在新股民都很衝，傾向「新天量後有新天價」，這股力量有可能再帶領台股走高。

台股今天開盤先衝高，由鋼鐵人、航海王兩大傳產天王帶領指數大漲二百多點，午盤風雲變色，下殺百餘點，多檔航運股甚至觸發緩跌試撮，果然減緩跌勢反彈，但後又有買盤殺出，集中市場加權指數終場下跌105.14點，收在17,096.97點，成交量擴大至6,448億元。

一看從未發生的「六千億」大量，又是收黑，成為各大股市社團下午討論焦點，網友最關心的是會不會快要崩盤了？有網友說，「高檔巨量收黑，確實有危機。」，也有網友建議，「看不懂就先降低水位。」

不過，站在另一方的網友說，「現在每張股票都貴鬆鬆，成交量多就便爆量了。」更有人直嗆：「通常一堆散戶都看得出來的危險訊號都不是真的會崩。」還有有網友分享經驗說，「當大家想要空的時候．．．會被當肥料嘎上天．．我被嘎過一次。」

統一投顧董事長黎方國對於今天台股爆大量一點都不擔心，認為基本面還是看好，建議逢拉回可以布局。他舉自己中午去買知名連鎖米漢堡為例，原本想吃燒肉珍珠堡，沒想到店員竟說因為船期因素，紐西蘭牛肉缺貨，目前全省限量供應，由此可見全球景氣復甦之一斑，大宗原物料缺，更遑論電子相關產品也很缺。黎方國目前看好的族群，包括面板、IC設計、二極體、記憶體、主機板、PCB、低價晶圓代工、貨櫃、散裝、高爾夫球、自行車，以及鋼鐵、塑化等大宗原物料。