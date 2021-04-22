台股爆天量收跌105.14點 三大法人賣超28.98億元

全球熱錢湧進股票市場，美股、台股指數不斷創新高之餘，就連加密貨幣市場也掀起一陣狂歡行情，比特幣更是短短一年不到的時間瘋漲近700%，最高一度觸及6.3萬美元（折合新台幣約177萬元）。不過除了最多人認識的比特幣，實際上在加密貨幣市場當中，還有更多漲幅驚人的代幣一樣受到網友關注。

2021-04-22 10:53