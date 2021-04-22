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台股爆天量收跌105.14點 三大法人賣超28.98億元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股爆天量收跌105.14點；三大法人賣超28.98億元。（本報系資料庫）
台股爆天量收跌105.14點；三大法人賣超28.98億元。（本報系資料庫）

台股今（22）日開高震盪，一度拉升至17,428.15點，再創歷史新高，傳產股強勢指標運輸股及鋼鐵股明顯拉回，電子股也走弱，拖累大盤指數翻黑，失守5日線，終場以17,096.97點作收，下跌105.14點，成交量6,448.89億元，再創新天量；三大法人賣超28.98億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.14億元，投信買超1.02億元，自營商賣超（合計）59.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.72億元，自營商（避險）賣超31.42億元。

台股今日以17,302.73點開出，早盤在鋼鐵股和運輸股領軍衝鋒下，一度衝達17,428.15點，上漲226點，但在獲利賣壓出籠下，午盤過後指數翻黑，一度下滑至17,066.17點，終場收在17,096.97點，跌幅0.61%。

自營商 鋼鐵股 台股

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