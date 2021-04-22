LINE Bank今開業 強打LINE POINTS點數回饋

LINE Bank連線商業銀行今（22）日正式開業，為國內第二家開業的純網銀；LINE Bank上線初期主打「快點神卡」，消費當下即享LINE POINTS點數回饋，同時推出LINE好友轉帳分帳功能，以及「階梯式加碼利率」等優惠。

LINE Bank今日開業，主打「快點神卡」、聰明消費，其中包含：權益基本回饋，享LINE POINTS 1%即時回饋，午餐與周末指定時段專屬回饋加碼，享更多LINE POINTS，卡片權益隨時轉換，一卡可享多種驚喜。

LINE Bank也主打轉帳分帳功能，透過LINE好友名單輕鬆邀請、一指轉帳，且提供多種轉帳方式，LINE好友、QR code都可使用，最多分帳50人，一鍵秒發分帳訊息，每月還有60次跨行免手續費優惠，若為自行轉帳，則不限次數免手續費。

LINE Bank也推出「階梯式加碼利率」，存款期間4~24個月，每帳戶存款金額1~300萬元，最高利率可達1.62%。除可自由選擇自動扣款日期、存錢超方便外，存款達成率越高，加碼利率也越高，最高加碼0.75%。

身為純網銀的LINE Bank，以「不用排隊的銀行」為號召，強調開戶後只要利用轉帳，他行匯款及ATM存款功能輕鬆存錢，優惠期間至任一ATM提款，每月享五次免手續費，且開戶可完成LINE Pay綁定，多元支付超便利。

LINE Bank表示，最快六分鐘就能完成開戶申請，再享限時優惠活儲利率0.2%，還有熊大、兔兔等多元卡面任你選擇。