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新台幣午盤升值4.3分 暫收28.108元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（22）日午盤升值4.3分，暫收28.108元兌1美元，成交金額7.13億美元；台股早盤開高後再創歷史新高，午盤後翻黑，新台幣上午盤最高達28.045元兌1美元，升值1.06角。

美股周三收紅，台股早盤以17,302.73點開高後一度衝達17,428.15點，再創創歷史新高，午盤後出現翻黑，新台幣早盤以28.12元兌1美元，升值3.1分開出。

新台幣上午盤最低為開盤的28.12元兌1美元，最高為28.045元兌1美元，升值1.06角。

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