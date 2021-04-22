玉山是否買花旗消金？董座：不評論但買家得具備這優勢

第六大發卡行花旗銀持續出售包含台灣信用卡、財富管理在內的消金版圖，國內第三大發卡行玉山銀董事長黃男州昨（21）日指出，不評論玉山銀是否會出手買進，但花旗銀在台灣消金業務發展相當好、歷史悠久，包括花旗銀財富管理都不錯，如果在台灣出售，一定會吸引某些銀行關注。

黃男州指出，此次出售案要尋找的買家成功優勢，除了要有一定的聘金外，還必須有極佳的資訊能力接手花旗所有資料，因為花旗的支付系統基本上是區域資訊系統，對部分本國銀行是挑戰，估計部分銀行將會因此做衡量。

花旗集團出售包含台灣在內13個市場的消金業務，之所以引發國內金融業關注，黃男州分析說，其一，花旗銀在台灣歷史悠久，經營佳，其二，對國銀信用卡的市占版圖有一定貢獻度，銀行假設原本消金版圖不強，都可能因為買進花旗銀消金業務，名次大幅往前邁進。其三，可以觀察出2008年金融海嘯對花旗銀的影響持續存在。

近期又因為新冠肺炎疫情影響，花旗集團股價表面不慎理想，因此新任CEO上任後，才大刀闊斧，決定將業務與資源重新分配，但可看出花旗並沒有放棄亞洲市場，近期已經在香港、新加坡開始大舉徵才。

花旗銀昨日發出訊息，指出出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。但強調花旗的立場與金管會指導的意見一致，在評估買家時，必定將保障客戶權益以及員工工作權與發展前景，列為最重要考量之一。

目前市場傳出對花旗集團亞洲消金版圖有興趣的銀行，以外銀為主，包含星展集團、渣打集團、新加坡華僑銀行等。

而國內銀行高層的確也對花旗銀消金業務有興趣，但花旗集團是否要將台灣業務切割賣出，則是是否被國內本土銀行成功買下的重點，市場傳出至少聘金將超過500億元，估計大型外銀、大型民營銀行都有在考量。