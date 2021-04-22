單週暴漲500%的「狗狗幣」是什麼？台灣人最關注10大加密貨幣排名

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你還只聽過比特幣嗎？

全球熱錢湧進股票市場，美股、台股指數不斷創新高之餘，就連加密貨幣市場也掀起一陣狂歡行情，比特幣更是短短一年不到的時間瘋漲近700%，最高一度觸及6.3萬美元（折合新台幣約177萬元）。不過除了最多人認識的比特幣，實際上在加密貨幣市場當中，還有更多漲幅驚人的代幣一樣受到網友關注。

今天的《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底台灣人最熱議的十大加密貨幣分別為何。

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No.10 火幣積分 Huobi Token

由全球前3大加密貨幣交易所Huobi最初在以太坊上發行的平台幣HT（火幣積分），總供應量為5億枚的上限，承諾永不增發，且每季度會將交易所利潤的20%用於流通市場回購。

除了主要用來折抵交易費的用途，還可以拿來質押（Stacking）賺取其他加密貨幣，2020年底推出自己的火幣生態鏈Huobi ECO Chain（Heco）後，部分HT被遷移至旗下生態鏈上，因此也是火幣生態鏈上的原生數字資產。

4月20日流通量市值：32億美元

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No.9 艾達幣 Cardano

2017年上線有「日本以太坊」之稱的底層基礎公鏈Cardano，由於創辦人Charles Hoskinson為以太坊的共同創辦人因此備受關注，其目的為解決加密貨幣中的可擴展性並兼顧去中心化。ADA（艾達幣）為相對而生的代幣，可以作為資產交換無須第三方中介，同時持有者也能擁有治理權，參與網路的運行或質押到權益池中，獲得其他的獎勵。

ADA的總發行量為450億枚，且永不增發。

4月20日流通量市值：379億美元

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No.8 門羅幣 Monero

創立於2014年4月的開源加密貨幣，XMR（門羅幣）擁有相較比特幣更高的隱私性，2017年市長的翻倍增長有很大一部分歸因於暗網市場的採用，不過XMR、DASH、ZEC等3大匿名加密貨幣，都曾在2018年相繼被韓國、日本等交易所下架，外界推測與其匿名傳輸難以監管的原因有關。

除了著重隱私性的特色，其另一大特色為抵抗專門用來挖比特幣的ASIC，使用顯卡挖礦的效率也不好，主要使用電腦CPU來挖礦。

4月20日流通量市值：62億美元

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No.7 狗狗幣 Dogecoin

「Doge to the moon」！對於幣圈的人來說這句話一定不陌生，狗狗幣從今年初價格約為0.005美元，4月20日已經漲至0.4美元，光是今年漲幅就高達8000%，日前更創下單週爆漲500%的驚人漲幅。

狗狗幣最初用於網路上的打賞文化，無任何其他用處，過去是許多人眼中的「垃圾幣」，其創立背後甚至有幾近惡搞性質的迷因味道，不過在成為馬斯克除了比特幣另一個最愛的加密貨幣之外，越來越多網友號召眾人「buy and hold」讓它漲勢驚人，討論度也瞬間爆增。

4月20日流通量市值：500億美元

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No.6 瑞波幣 XRP

由RippleLabs公司發行相對中心化的XRP（瑞波幣），為世界上第一個開放的支付網路，旨在創立一個去中心化，且任何人都可以創建自己貨幣的系統，特色是交易費用極低、快速，且沒有任何跨行或跨國的支付成本，用戶可以用任何一種貨幣向他人支付另外一種類型的貨幣，瑞波網路則會進行匯率的自動換算，實現所有貨幣的互通。

RippleLabs公司創造出總量為1000億枚的XRP，不能挖礦也不需要挖礦，總供應量不會增加且每次交易的手續費會以XRP的形式銷毀，因此在手續費極低的情況下，總量會以相當慢的速度減少。

4月20日流通量市值：577億美元

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No.5 IOTA

2015年創立，旨在實現物聯網上彼此資訊安全交換與付款，由於針對話題火熱的物聯網概念所設計，也因而受到不小的關注。IOTA最大的特色是捨棄掉比特幣需要消耗大量能源的「挖礦」設計，改採另一種名為「Tangle」的技術，不僅交易確認的時間更快，且系統同時能夠處理的交易量也沒有上限，能夠輕易的擴容，但嚴格上來說它並非區塊鏈。

IOTA目前已經與許多知名企業合作，打造快速且安全的資訊交換環境，包括微軟、富士通、三星等，2018年台北市政府也與IOTA簽下合作備忘錄。

4月20日流通量市值：56億美元

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No.4 比特現金 Bitcoin Cash

2017年由比特幣上「硬分叉」出來的比特現金，源於比特幣交易緩慢、手續費極高的問題遲遲無法解決，社群上也對此問題爭論不休，最終在以中國比特幣公司Bitmain為首的支持者下，提出使用「硬分叉」技術來徹底解決上述問題，該作法也讓原本擁有比特幣的人，獲得相當數量的比特現金。

比特現今一度被視為比特幣的最大競爭對手，甚至引發誰血統純正爭議。不過從目前價格來看，交易速度更快、費用更低的比特現金，並沒有因此獲得市場上更多資金的青睞，兩者的價格是天差地遠。

4月20日流通量市值：174億美元

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No.3 幣安幣 Binance Coin

由加拿大華裔工程師趙長鵬創立的Binance幣安交易所，BNB（幣安幣）為其最初發行於以太坊上的平台代幣，主要用於交易所手續費的折抵，幣安目前為全球加密貨幣交易量第1名，更為日前才在納茲達克上市的Coinbase的5倍多。

近期在極力發展屬於自己的智能鏈BSC（binance smart chain）後，BNB從單純的平台幣躍升成為智能鏈上的支付手續費資產，價格也進一步受此驅動推升。

由於最初發行時的承諾，幣安會於每季燒毀相當於利潤20%的BNB代幣，最近一次更是燒毀價值高達6億美元，近110萬枚的BNB，引來熱議。

4月20日流通量市值：765億美元

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No.2 以太幣 Ethereum

ETH（以太幣）為以太坊上的底層貨幣，由Vitalik Buterin創立的一個開源的區塊鏈，雖然市值僅次於比特幣，但兩者間最大的不同是使用者可以在上面創立自己的智能合約，並非除了交易之外便毫無用途。圍繞在智能合約之上，以太坊也建立起龐大的生態系統，不過隨著價格不斷創下天價，讓以太坊面臨交易堵塞、手續費高昂等問題，近期相關的擴容方案迫在眉睫。

此外近期掀起的挖礦熱潮，導致電腦顯卡「一卡難求」的主要原因也是因為ETH挖礦收益大幅飆高，讓許多人紛紛投入這個市場。

4月20日流通量市值：2,469億美元

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No.1 比特幣 Bitcoin

最多人認識的加密貨幣仍然是比特幣，短短1年左右的時間，從不但1萬美元，近期數度漲破6萬美元而受到關注。目前也有越來越多公司表示接受用比特幣作為支付貨幣，包括線上支付平台PayPal、特斯拉等等，但比特幣的高波動性，也讓它成為替代貨幣的質疑聲音不曾消失。

此外因應比特幣而生的期貨、選擇權，甚至是相關的基金紛紛問世，也成為讓越來越多人產生興趣，開始想要瞭解比特幣。甚至就連納斯達克上市公司MicroStrategy、Tesla等「巨鯨」都開始買進並持有比特幣，推升這波加密貨幣狂潮。

4月20日流通量市值：1兆美元

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月21日至2021年04月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『加密貨幣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」