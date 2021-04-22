新台幣早盤升值1.06角 一度觸及28.045元
新台幣今（22）日早盤以28.12元兌1美元，升值3.1分開出；台股早盤開高再創新高，新台幣一度觸及28.045元，升值1.06角。
美股周三收紅，道瓊工業指數上揚316.01點，漲幅0.93%，收34,137.31點；標普500指數上漲38.48點，漲幅0.93%，收4,173.42點；那斯達克指數上漲163.95點，漲幅1.19%，收13,950.22點；費城半導體指數收盤勁揚2.75%，收3,207.25點。
美股齊紅，台股早盤以17,302.73點開高後一度衝達17,428.15點，新台幣早盤一度28.045元，升值1.06角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言