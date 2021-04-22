新台幣早盤升值1.06角 一度觸及28.045元

新台幣今（22）日早盤以28.12元兌1美元，升值3.1分開出；台股早盤開高再創新高，新台幣一度觸及28.045元，升值1.06角。

美股周三收紅，道瓊工業指數上揚316.01點，漲幅0.93%，收34,137.31點；標普500指數上漲38.48點，漲幅0.93%，收4,173.42點；那斯達克指數上漲163.95點，漲幅1.19%，收13,950.22點；費城半導體指數收盤勁揚2.75%，收3,207.25點。

美股齊紅，台股早盤以17,302.73點開高後一度衝達17,428.15點，新台幣早盤一度28.045元，升值1.06角。