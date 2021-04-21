快訊

悲歌重演！弱勢女伴母屍7天 12年前喪父也曾與母伴屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

422世界地球日 國銀不「紙」愛地球

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
響應世界地球日，兆豐銀行卡友完成綠色任務，可獲200元超商禮券，再抽電動輔助自行車。圖／兆豐銀行提供
響應世界地球日，兆豐銀行卡友完成綠色任務，可獲200元超商禮券，再抽電動輔助自行車。圖／兆豐銀行提供

明天就是「422世界地球日」，此活動已邁入第51周年，今（2021）年主題訴求為「Restore our Earth（修復地球）」，期望持續喚醒全球節能減碳的意識。國內銀行業者近年持續響應並積極運用金融核心能力，推出各類服務或產品，例如，服務面透過優化行政流程以節省用紙，產品面則推出節能設備專屬貸款或發行信用卡等，邀集國人共同為地球盡一份心力。

永豐銀行自去（2020）年起，於全台125家分行全面導入「eNote」電子表單，客戶臨櫃辦理開戶或存款、匯款等業務時，免填紙本表單，每年節省的紙張估計可達2座台北101大樓高度（約1,000公尺）。

兆豐銀行為迎接422世界地球日，特地舉行環保獎勵活動，申請銀行業務電子對帳單可抽台灣小農鳳梨，卡友完成綠色任務還有機會把「捷安特電動輔助自行車」帶回家。新戶線上申辦指定卡並選擇電子帳單與綁定LINE個人化服務，可獲得200元電子禮券，若刷滿3千元能再享「臺灣吧20吋行李箱」、「寵物綜合保險」及「刷卡金NT$500」首刷禮三選一優惠。

玉山銀行透過減少帳單的紙張使用與郵寄量以降低碳排，至6月底前，玉山卡友首次申辦帳單e化，且於登錄後新增一筆一般消費，即贈紅利點數1300點。

台北富邦銀行針對房貸戶推出「綠能節能設備專案貸款」，若購買符合節能省水標章的產品另可貸最高達房屋鑑價5%金額；第一銀行則推出「Living Green綠活卡」鼓勵民眾使用大眾運輸系統，今年底前，以綠活卡新增一般消費單筆滿1000元，另於臺鐵、高鐵購票或自動加值可享5%現金回饋。 

玉山銀行 兆豐銀行 世界地球日

延伸閱讀

響應世界地球日 臉書邀民眾加入綠色行動

台捷共同舉辦圓桌論壇 討論氣候變遷及循環經濟

世界地球日 原來這些手表品牌默默背後做了這些事？

世界地球日 專家：政策加持帶動ESG投資熱潮

相關新聞

422世界地球日 國銀不「紙」愛地球

明天就是「422世界地球日」，此活動已邁入第51周年，今（2021）年主題訴求為「Restore our Earth（修...

央行總裁爭霸戰？「尊彭」楊金龍vs.「反彭」陳南光決戰2023

中央銀行前任理事吳聰敏、現任理事陳旭昇、李怡庭聯手出書「致富的特權」，並由副總裁陳南光寫推薦序，批評前總裁彭淮南20年的政策；這場央行茶壺內風暴，不只反應央行理事會成員出現「尊彭」與「反彭」兩股勢力，更掀開了2023年央行總裁大位卡位戰的序曲。

台灣房屋與台產合作 首推房仲責任險最高保額3億元

不動產買賣是多數人一生當中最高金額的交易經驗，更是許多人一輩子的心血和夢想，若遇到購屋買賣爭議常常會讓人傷透腦筋，為保障...

出售台灣消金業務 花旗：尚未確定特定買家

花旗集團計劃出售台灣消費金融業務，市場盛傳除了星展銀行想買之外，國內大型銀行也躍躍欲試。台灣區花旗銀行今表示，出售台灣消...

將來銀行爆圍標疑雲 金管會：本周已進入金檢

立法委員費鴻泰14日在立院財委會爆料，將來銀行一個資訊系統標案由中華電信在圍標，但其先斬後奏，案子都還沒過就伸手要130...

花旗銀最新聲明：出售才剛開始 目前未確定特定買家

花旗銀今（21）日發布聲明，澄清有關近來花旗出售台灣消金業務的進度與市場傳言，目前出售進度才剛開始，尚未確定特定買家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。