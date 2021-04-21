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422世界地球日 國銀不「紙」愛地球
明天就是「422世界地球日」，此活動已邁入第51周年，今（2021）年主題訴求為「Restore our Earth（修復地球）」，期望持續喚醒全球節能減碳的意識。國內銀行業者近年持續響應並積極運用金融核心能力，推出各類服務或產品，例如，服務面透過優化行政流程以節省用紙，產品面則推出節能設備專屬貸款或發行信用卡等，邀集國人共同為地球盡一份心力。
永豐銀行自去（2020）年起，於全台125家分行全面導入「eNote」電子表單，客戶臨櫃辦理開戶或存款、匯款等業務時，免填紙本表單，每年節省的紙張估計可達2座台北101大樓高度（約1,000公尺）。
兆豐銀行為迎接422世界地球日，特地舉行環保獎勵活動，申請銀行業務電子對帳單可抽台灣小農鳳梨，卡友完成綠色任務還有機會把「捷安特電動輔助自行車」帶回家。新戶線上申辦指定卡並選擇電子帳單與綁定LINE個人化服務，可獲得200元電子禮券，若刷滿3千元能再享「臺灣吧20吋行李箱」、「寵物綜合保險」及「刷卡金NT$500」首刷禮三選一優惠。
玉山銀行透過減少帳單的紙張使用與郵寄量以降低碳排，至6月底前，玉山卡友首次申辦帳單e化，且於登錄後新增一筆一般消費，即贈紅利點數1300點。
台北富邦銀行針對房貸戶推出「綠能節能設備專案貸款」，若購買符合節能省水標章的產品另可貸最高達房屋鑑價5%金額；第一銀行則推出「Living Green綠活卡」鼓勵民眾使用大眾運輸系統，今年底前，以綠活卡新增一般消費單筆滿1000元，另於臺鐵、高鐵購票或自動加值可享5%現金回饋。
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