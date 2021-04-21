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將來銀行為何遭金檢？金管會鎖定這兩大內容徹查

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

金管會主委黃天牧今（21）日證實，已經進駐尚未開業的將來銀行進行金檢，引起金融圈高度關注。據了解，金管會此次進駐將來銀行金檢，與先前立委費鴻泰爆料中華電信涉關係人交易一案有關，因此特別鎖定資訊部門、關係人授信等相關資料進行檢視。

費鴻泰14日在立法院財委會質詢時爆料，接獲將來銀行內部吹哨者檢舉，中華電信派任董事亂搞、圍標自己的標案，且大量安排自己的人進駐將來銀行等，有違法之虞，黃天牧也當場證實，確實有收到檢舉函。

據悉，立委費鴻泰爆料內容為將來銀行內部吹哨者提供，且吹哨者不只一位，由於吹哨者仍在職，費鴻泰也強力要求，金管會必須保護吹哨者的工作權益。

費鴻泰指出，將來銀行有個系統開發標案，金額高達1,300萬元，該筆金額超過500萬元，且是中華電信參與，涉關係人交易，結果高層竟然未依規定，不用比價 、也沒經過董事會，該筆涉及關係人交易的預算，在將來銀行前總經理劉奕成離職後被翻案，有違法之虞。

因此，將來銀行在尚未開業前就遭金管會進駐金檢，主要就是為了調查費鴻泰接獲吹哨者的爆料內容是否屬實。

純網銀將來銀行開業之路一波三折，除先前傳出保險事業中心資深副總莊瑞德出走、跳槽和泰產險擔任總經理後，就連總經理劉奕成都打包走人，尚未開業，高層便接連「跳船」，關鍵在於資訊系統一直搞不定，導致開業進度嚴重延遲，而資訊部門出包，又與內部不合、總經理「管不動」有關。

此外，金管會今日也證實，將來銀行內定新任總經理為華南銀行營運管理事業群副總許柏林，金管會近日將啟動審核與面談程序。

將來銀行 金管會 費鴻泰

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