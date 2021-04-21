農業金庫徵才 招募近50位金融專業人員
全國農業金庫今年度徵才活動起跑，將招募近50位金融專業人員，即日起接受報名。此次招募主要徵求徵授信、資訊、財務、法務、洗錢防制、外匯及業務企劃等人員，凡畢業於國內外大專院校以上者，即可報考。
農業金庫作為農漁會信用部的上層機構，致力於輔導與協助農漁會信用部事業發展；連續十年（100-109年）獲得中華長期信評最高評級twAAA，為財務穩健績效卓著的績優金融機構。
農業金庫規劃兼具廣度及深度的人才培訓計畫，培育農業金融菁英；並具備健全的員工福利制度，提供員工安心的工作環境。
即日起至4月29日，有志報考者可透過人力銀行招募網頁報名，履歷經本公司審核合格者，另行通知考試。詳細報名辦法，可參閱全國農業金庫官方網站及人力銀行應徵專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言