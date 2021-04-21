農業金庫徵才 招募近50位金融專業人員

全國農業金庫今年度徵才活動起跑，將招募近50位金融專業人員，即日起接受報名。此次招募主要徵求徵授信、資訊、財務、法務、洗錢防制、外匯及業務企劃等人員，凡畢業於國內外大專院校以上者，即可報考。

農業金庫作為農漁會信用部的上層機構，致力於輔導與協助農漁會信用部事業發展；連續十年（100-109年）獲得中華長期信評最高評級twAAA，為財務穩健績效卓著的績優金融機構。

農業金庫規劃兼具廣度及深度的人才培訓計畫，培育農業金融菁英；並具備健全的員工福利制度，提供員工安心的工作環境。

即日起至4月29日，有志報考者可透過人力銀行招募網頁報名，履歷經本公司審核合格者，另行通知考試。詳細報名辦法，可參閱全國農業金庫官方網站及人力銀行應徵專頁。