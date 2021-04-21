永豐金證券邁向FinTech券商 數位金融處成立誓師大會

永豐金證券推動數位化工程，繼成功推出「大戶投」及「豐存股」後，宣布擴大成立數位金融處，並舉旗誓師啟動第三階段數位轉型。永豐金證券董事長朱士廷表示，數位化為證券業打開新的競爭與成長機會，從流程到策略、從產品到服務創新、從人才延攬到組織改造，將統籌數據工程與數據科學應用，建立永豐金金融數據心臟，以數據驅動打造數位金融服務領導品牌。

永豐金證券推動數位化成果顯著，去年數位帳戶開戶已占整體開戶數七成，年輕投資人加入注入成長新動能，數位化新里程囊括數位業務、平台發展、數據應用、行銷服務，並領先業界推動以AI智能為主軸的數位化投資顧問業務等五大面向，朱士廷及總經理江偉源，帶領數位金融處團隊舉旗誓師，啟動三大數位變革策略，一、建立永豐數據心臟，滿足客戶潛在需求；二、強化一條龍的線上交易與服務；三、建立數位業務單位，經營純線上客群。

朱士廷表示，證券業的數位化浪潮已經展開，根據證交所統計，去年台股電子交易占比達68.6%，電子成交量年成長八成為歷史高點，數位金融大趨勢加上疫情推升宅經濟，市場潛能龐大，新世代投資人習慣數位服務，手機一滑就可以完成開戶、交易、查看各種客製化資訊，永豐金證券要搶先建構數位經營模式，打破傳統券商陷入手續費折扣戰的局面，走出一片藍海。

永豐金證券大數據團隊領先業界為百萬客戶建構360度圖譜分析，藉由數位足跡採集勾勒出客戶潛在需求，布局數位化證券服務版圖，今年重點著重在成立數位業務服務團隊，透過數位工具，快速了解客戶需求與增加服務效率，整合線上線下客群需求；此外、計劃在第2季針對數位客戶推出客製化下單APP，豐存股也將推出小資升級方案，透過科技引入，確保永豐金掌握及引進領先數位技術，滿足線上客群需求。

此外、數位創新在數位服務上持續推出新服務，包括投資教育網站「豐雲學堂」、智能選股平台「AI幫你顧」，讓數位證券服務變得更完整，投資人從開戶、選股、知識、下單，都能在線上一條龍完成。