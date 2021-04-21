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花旗撤離 滙豐續耕台灣：開通全家支付工具My FamiPay

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

兩大超商，外銀滙豐銀都加入支付戰場！鎖定便利商店行動支付為民眾帶來的生活便利性與龐大的消費商機，滙豐(台灣)宣布開通全家便利商店的自有行動支付工具My FamiPay，領先在台其他外商銀行首先與全家便利商店合作，今（21）日上路。

4月21日起滙豐卡友多了綁定My FamiPay刷進「全家」，加上通滙豐信用卡綁定OPEN錢包於２月刷進7-ELEVEN，滙豐銀成為開通全台兩大超商通路專屬支付的唯一外銀，不斷為卡友生活消費增加便利性。

滙豐卡友不僅可以享受「全家」會員優惠，更可享有綁定便利商店專屬支付滿額回饋！智滙生活盡享優惠，盡在一手掌握！

［優惠一］：綁定My FamiPay即享「全家」購物金回饋高達20%！

即日起至110年5月18日前，My FamiPay綁定滙豐信用卡於「全家」實體店舖刷卡，無須登錄！

單筆購物滿200元即享40元「全家」購物金，回饋幅度高達20%！ (限量7,500名/ 每會員限乙次/購物金將於5月31日前匯入「全家」APP會員帳號)

［優惠二］「全家」會員掃碼申辦滙豐匯鑽卡，加碼送「全家」購物金

即日起至110年6月30日前於全家實體店舖掃碼或My FamiPay APP連結申辦匯鑽卡尊享加碼首刷禮！新戶綁定任刷一筆即贈200元「全家」購物金+首刷禮滿額享回饋500元刷卡金(新戶需於110年7月31日前完成申辦且核卡成功 / 限全家便利商店會員)

全家便利商店 信用卡 刷卡 花旗 滙豐銀行

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