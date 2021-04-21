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LINE Bank明登場 渣打銀先出招推出1%台幣活存

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

第二家純網銀LINE Bank明（21）日將盛大登場。外銀渣打銀出招，針對台灣投資人最愛的新台幣活存專案，往往一上市就吸引大批消費者，即日起推出「盛夏高利」新台幣活存，提供優惠年利率最高加碼至1%，且「適用加碼優惠年利率之金額上限為新台幣300萬元」，提供消費者彈性配置資金的靈活空間。

疫情過後的低利時代，民眾的錢要怎麼放？純網銀可以提供便利支付功能，但礙於金管會緊盯不能殺價競爭，有實體銀行的外銀率先出招，渣打銀更開出適用加碼年利率金額天花板達300萬元，相當有競爭性。

渣打銀行指出，回應市場需求與客戶理財偏好，再度推出全新一季新台幣優利活存專案，以下為特點：

1.即日起至7月20日止，客戶於專案期間內完成登錄，且當月新台幣活存新資金達新台幣100萬以上，可享優惠年利率加碼至0.6%；當月新台幣活存新資金達新台幣200萬以上，可享優惠年利率加碼至0.8%。

2.若為渣打優先理財貴賓，或於專案期間簽署加入成為渣打全新優先理財貴賓，則可分別再享年利率加碼，總計專案優惠年利率最高可達1.0%。

渣打銀行分析，全球低利率環境持續，高利活存專案越來越罕見，渣打銀行「盛夏高利」新台幣活存專案，除了提供優於牌告利率的優惠年利率以外，更少了定存的固定期間限制，當需要資金時，不論是投資理財或臨時支出，都可以隨時提領，且簽署加入成為渣打全新優先理財貴賓，還可享有貴賓專屬多重禮遇與權益。

新台幣 渣打銀行 LINE Bank連線商業銀行 網銀

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