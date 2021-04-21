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出售台灣消金業務 花旗：尚未確定特定買家

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
花旗銀今強調，出售台灣消費金融業務，目前尚未確定特定買家。 圖／花旗銀行提供。
花旗銀今強調，出售台灣消費金融業務，目前尚未確定特定買家。 圖／花旗銀行提供。

花旗集團計劃出售台灣消費金融業務，市場盛傳除了星展銀行想買之外，國內大型銀行也躍躍欲試。台灣區花旗銀行今表示，出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，目前尚未確定特定買家。

花旗銀行表示，花旗集團在上周四晚間宣布營運重點轉型計畫，並尋求出售13個市場（包括台灣）的消費金融業務。正如之前的聲明中明白指出，出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。

此外，今天立法院財委會上，立委要求金管會必須密切注意花旗銀出售台灣消金業務的客戶權益與員工保障。花旗銀表示，花旗的立場與金管會指導的意見一致，在評估買家時，必定將保障客戶權益以及員工工作權與發展前景，列為最重要考量之一。

花旗 金融業 金管會

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