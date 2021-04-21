將來銀行爆圍標疑雲 金管會：本周已進入金檢

立法委員費鴻泰14日在立院財委會爆料，將來銀行一個資訊系統標案由中華電信在圍標，但其先斬後奏，案子都還沒過就伸手要1300萬元，認為中華電信涉及掏空將來銀行。金管會主委黃天牧今表示，銀行局與檢查局本周都已金檢。

費鴻泰日前爆料，將來銀行一個資訊系統標案由中華電信在圍標，案子都還沒過，中華電信在將來銀行派5席董事，其中一位董事吳麗秀，就要求將來銀行付1300萬，計算方式是1人1天4萬台幣，總共要求344.5天，但已超出國內的行情，國內行情是1天3000元到6000元。已有吹哨人將資料送到金管會。

費鴻泰今天財委會上再度指出，將來銀行內部開始串改系統與資料，董事長已經跟高階主管講好統一對外說法是沒有這案子，更是積極串改將來與中華電信的共同系統，很多高階主管真的幹不下去了，中華電信派去的五位董事都不遵守公司治理，在金融方面也不專業。

黃天牧表示，銀行局跟檢查局都有在查，且這周已經進入將來銀行金檢，是兩個局都派人進將來銀行檢查。